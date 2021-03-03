Son dakika haberleri | MİT Kumpası davasında karar (1)
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Son dakika haberleri | MİT Kumpası davasında karar (1)

03.03.2021 11:17 | Son Güncelleme: 03.03.2021 11:21
Son dakika haberleri | MİT Kumpası davasında karar (1)

Son dakika haberi... FETÖ'nün 7 Şubat 2012'de MİT Başkanı Hakan Fidan'ın da aralarında bulunduğu bazı kamu görevlilerini ifadeye çağırmasına ilişkin 10'u tutuklu 18 sanığın yargılandığı "MİT Kumpası davası"nda karar çıktı.

FETÖ'nün 7 Şubat 2012'de MİT Başkanı Hakan Fidan'ın da aralarında bulunduğu bazı kamu görevlilerini ifadeye çağırmasına ilişkin 10'u tutuklu 18 sanığın yargılandığı "MİT Kumpası davası"nda karar çıktı. Mahkeme, "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan 9 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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