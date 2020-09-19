Bakan Selçuk, uzaktan eğitimle çocuklarının okuma yazma öğrenemeyeceğini düşünen velilere seslendi Uzaktan eğitim sürecinde çocuklarının okuma yazmayı öğrenemeyeceğinden endişe duyan velileri rahatlatacak açıklama Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan geldi. Bakan, "Okuma yazma öğrenilir. Hem de öyle güzel ve kolay öğrenirler ki şaşarız. Benim bu yılki 1. sınıf çocuklarım da okuma yazmayı normal zamandaki gibi öğrenecekler" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, geçtiğimiz günlerde uzaktan başlayan 21 Eylül'de ise kademeli bir şekilde birinci sınıflar ve okul öncesi sınıfları için yüz yüze başlayacak eğitim süreci hakkında açıklamalarda bulundu. Selçuk, çocuklarının okuma yazmayı öğrenemeyeceğinden endişe duyan velilere, "Okuma yazma öğrenilir. Hem de öyle güzel ve kolay öğrenirler ki şaşarız. Tıpkı bazı çocukların hiç kimse göstermeden durup dururken okumaya başlayıverdiği gibi... Bu, sahiden böyledir" mesajı verdi.

"ÖYLE GÜZEL VE KOLAY ÖĞRENİRLER Kİ ŞAŞARIZ"

Bakan Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, veliler arasında "Uzaktan eğitim sürecinde 1'inci sınıf öğrencileri okuma yazmayı öğrenemeyecek veya çok zorlanacak" şeklinde bir algı olduğuna işaret edip, "Okuma yazma öğrenilir. Hem de öyle güzel ve kolay öğrenirler ki şaşarız, tıpkı bazı çocukların hiç kimse göstermeden durup dururken okumaya başlayıverdiği gibi... Bu, sahiden böyledir." dedi.

"AMACIMIZ ÇOCUKLARLA DUYGUSAL BİR BAĞ KURABİLMEK"

Bakan Selçuk, şunları kaydetti: "Biraz zaman alacak ancak uzaktan eğitimdeki 1'inci sınıf öğrencileri de öğrenecekler. Okulların yüz yüze açılmasına 1'inci sınıf kademesinden başlama sebebimiz okuma yazma telaşı değil. Bu çocuklarla öğretmen arasında, okul arasında sosyal, duygusal bir bağ kurabilmek. Yoksa okuma yazmayı elbette öğrenecekler."

ÇOCUKLARDA BASKI OLUŞTURUR

Çocukların, yanlarında "Uzaktan eğitimde bunlar nasıl öğrenecekler okuma yazmayı?" denildiğinde üzerlerinde baskı hissedeceğine dikkat çeken Selçuk, bunun normal zamanda da okuması geciken çocuğa yapılan baskı olduğunu belirtti.

"BU YILKİ ÇOCUKLARIM DA OKUMAYI NORMAL ZAMANDAKİ GİBİ ÖĞRENECEK"

Selçuk, "Bak arkadaşın okudu, sen geç kaldın, bak şu ne güzel yazıyor" demenin, çocuğun okuma yazmasını hızlandırmayacağını, sadece onu yoracağını, yavaşlatacağını ve süreci uzatacağını vurgulayarak, "Benim bu yılki 1'inci sınıf çocuklarım da okuma yazmayı normal zamandaki gibi öğrenecekler. Kimi uzaktan eğitimle, kimi yüz yüze... Kimi erken, kimi geç... Kimi takılarak, kimi akıcı... Ama öğrenecekler." değerlendirmesinde bulundu.

Paylaşımında "A" harfi ters yazılmış bir görsele de yer veren Selçuk, "İlk yazdığım A harfi böyle bir şeydi" ifadesini kullandı.

Kaynak: AA