Son dakika gündem: MİLAS'TAKİ YANGINDA RÜZGARLA YÖN DEĞİŞTİREN ALEVLER BODRUM'UN MAZI MAHALLESİ'Nİ YAKTI
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Son dakika gündem: MİLAS'TAKİ YANGINDA RÜZGARLA YÖN DEĞİŞTİREN ALEVLER BODRUM'UN MAZI MAHALLESİ'Nİ YAKTI

Son dakika gündem: MİLAS'TAKİ YANGINDA RÜZGARLA YÖN DEĞİŞTİREN ALEVLER BODRUM'UN MAZI MAHALLESİ'Nİ YAKTI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Muğla'nın Milas ilçesi Beyciler Mahallesi'nde başlayan yangın, Aşağı Mazı köyünün ardından Çökertme Mahallesi'ne sıçradı.

Muğla'nın Milas ilçesi Beyciler Mahallesi'nde başlayan yangın, Aşağı Mazı köyünün ardından Çökertme Mahallesi'ne sıçradı. Şiddetini artıran alevler nedeniyle Çökertme koyu boşaltıldı. Rüzgarın yön değiştirmesiyle alevler Çökertme Mahallesi'ni kapladı. Yetkililer tarafından orman yollarındaki tehlike nedeniyle köye girişler yasaklandı. Görev yapan zabıta ekipleri, yolu trafiğine kapattı.

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, yangınla alakalı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çökertme'de durum çok ciddi. Rüzgarın artmasıyla alevler hızlandı. İşletmelere çok az bir mesafe var. Buradaki vatandaşları tahliye etmeye çalışıyoruz. Aracı olmayan vatandaşlarımızı buradan uzaklaştırmamız için yardımlarımızı yapıyoruz. Gerçekten burası çok ciddi" dedi.

YOĞUN MÜCADELE SÜRÜYOR

Öte yandan, Çökertme Mahallesi'nde İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden 12 itfaiye aracı, Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 20 arazöz, 10 iş makinesi, 10 hizmet aracı, 8 su tankeri, 88 itfaiye personeli, 106 orman personeli ile müdahale edilen yangına, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden 4 itfaiye aracı ve 13 personel, Burdur Belediyesi'nden 2 su tankeri ve 4 personel, Manisa Belediyesi'nden 1 su tankeri ve 2 personel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden 50 personel ve 5 itfaiye aracı ile destek veriliyor. İlçe belediyelerinden de 10'a yakın iş makinesi ve su tankeri söndürme çalışmalarında yer alıyor.

'NE YAPACAĞIMIZI ŞAŞIRDIK'

Sosyal paylaşım sitesinde Mazı- Çökertme yolunda video paylaşan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Artık ne yapacağımızı şaşırdık, bölge cayır cayır yanıyor, bizim şu anda yapabileceğimiz tek şey meskun mahalleri korumak. Ağaçları, ormanları koruyamıyoruz" dedi. Öte yandan, Başkan Aras alevler nedeniyle bölgenin tehlikeli olduğunu ifade ederek, "Bir an önce gidelim, çıkalım buradan" dedi.Ayrıca trafiğe kapanan yol ise çalışmaların ardından yaklaşık 6 saat sonra tekrar ulaşıma açıldı.

Son dakika gündem: MİLAS'TAKİ YANGINDA RÜZGARLA YÖN DEĞİŞTİREN ALEVLER BODRUM'UN MAZI MAHALLESİ'Nİ YAKTI
Son dakika gündem: MİLAS'TAKİ YANGINDA RÜZGARLA YÖN DEĞİŞTİREN ALEVLER BODRUM'UN MAZI MAHALLESİ'Nİ YAKTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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