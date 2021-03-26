Son dakika haberleri... MHP İzmir İl Başkanı Şahin'den Tunç Soyer'e ulaşım eleştirisi

Gelen son dakika haberine göre MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, İzmir'deki trafik sorununun insanları bunalttığını, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in kentin kronik sorunlarına çözüm önerisi getiremediğini savundu.

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, İzmir'deki trafik sorununun insanları bunalttığını, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in kentin kronik sorunlarına çözüm önerisi getiremediğini savundu.

Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, kentte yaşayanların en büyük sorunlarının trafik, ulaşım, otopark, işsizlik, altyapı ve kentsel dönüşüm olduğunu aktardı.

Soyer'in halkın sorunlarıyla uğraşmak yerine kente Yunanca isimler verdiğini öne süren Şahin, şunları kaydetti:

"Göreve geldiği günden bu yana meselelerimize değil de gösterişe odaklanan bir Tunç Soyer vakası ile karşı karşıyayız. Sanki İzmir gündeminden farklı bir ajandası var, o ajandaya göre hareket ediyor. Kadifekalemize ve körfezimizde çalışacak feribota Pagos ve Gaziemir'deki belediye kafesine Porta diye Yunanca isimler vermek başka bir anlam da taşımıyor. Yani bir yere isim vereceği zaman neden aklına öncelikle Rumca-Yunanca isimler geliyor, bunu sorgulamak gerekiyor."

Şahin, İzmir'in ve insanlarının sorunlarına çözüm bulunması gerektiğini belirterek, "Biz bu çözümlerin peşindeyiz. Sayın Soyer'in İzmir'in kronik sorunlarına çözüm önerisi getirdiğini ve uyguladığını da görmedik ama tribüne oynadığını çok gördük." ifadelerini kullandı.

Trafik sorunu

Soyer'in Büyükşehir Belediyesine bisikletle gitmesinin de tribüne oynadığının bir göstergesi olduğunu savunan Şahin, kentteki trafik sorununun insanları bunalttığını kaydetti.

Şahin, "İzmir'de toplu taşım aracı bulmak, özel aracınla yol almak veya özel aracına park yeri bulmak mümkün değil. Bisiklet şovu meselelerimizi çözmüyor, Soyer İzmir'in asli sorunlarına eğilsin." açıklamasında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Efsun Erbalaban Yılmaz