Son dakika haberleri! MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Aydın: "Akdeniz ve Egedeki tarihsel çıkarlarımıza sırt... Son dakika gelişmesine göre Milliyetçi Hareket Partisi Yakutiye ilçe kongresi yapıldı.

Milliyetçi Hareket Partisi Yakutiye ilçe kongresi yapıldı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı, Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın, Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, Erzurum Ülkü Ocakları İl Başkanı Abdulkadir Gökçan, Uzundere Belediye Başkanı Hilmi Aktoprak, İl yönetim kurulu üyeleri, İlçe başkanları, İlçe yönetimi ve çok sayıda teşkilat mensuplarının katılımı ile gerçekleştirilen kongrede birlik ve beraberlik mesajları verildi.

"İstiklal İçin Birlik, İstikbal İçin Dirlik; Kazanan Türkiye Olacak" teması ile yapılan kongrede konuşan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın; "Akdeniz'de son günlerde yaşanan olaylara değinerek Yunanistan gerilim politikalarını körükleyerek Türkiye'nin sabır ve tahammül ölçülerini kırılma noktalarına ve son aşamaya kadar getirmiştir. Yunanistan uluslararası hukuku çiğnemekte ve ateşle oynamaktadır. Yunanistan'ı kışkırtan Fransa kazanana oynamak üzere kurulan şer ittifaklar ile kumar masasına oturanlar, tanıdık ve bildik ülkelerdir. Akdeniz ve Egedeki tarihsel çıkarlarımıza sırt dönmemiz mümkün değildir. Tansiyonu yükseltenler bilsinler ki Türkiye bunlara boyun eğmedi bundan sonrada eğmeyecektir".dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi Erzurum İl Başkanı Naim Karataş ise yapmış olduğu konuşmada kongrenin ülkemize, milletimize, ilimize, ilçemize ve camiamıza hayırlı olsun temennilerinde bulunarak, "Yakutiye ilçesinin görev ve sorumluluk alanı Erzurum'un çekirdek noktasını teşkil edip, ticari, idari, yönetim, askeri, kültürel ve sağlık, şehrin ana yükünü ve temel kurumların ağırlığını da Yakutiye ilçesi sınırları içerisinde görmekteyiz. Bu yönüyle Yakutiye ilçesi yönetim, ticaret ve kültür merkezidir." dedi

Konuşmaların ardından yapılan genel kurulda İlçe Başkanlığına seçilen Sinan Demir teşekkür konuşması yaptı. - ERZURUM

Kaynak: İHA