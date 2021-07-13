Son dakika haberleri... Meslektaşını bıçakla öldüren doktora "cezai ehliyeti tam" raporu
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Son dakika haberleri... Meslektaşını bıçakla öldüren doktora "cezai ehliyeti tam" raporu

Son dakika haberleri... Meslektaşını bıçakla öldüren doktora 'cezai ehliyeti tam' raporu
Anadolu Ajansı / Başak Akbulut Yazar - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çalışan meslektaşı 26 yaşındaki Kaan Erol'u defalarca bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan doktor Yavuz Sümter'le ilgili Adli Tıp Kurumundan hazırlanan raporda, sanığın cezai ehliyetinin tam olduğuna...

Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çalışan meslektaşı 26 yaşındaki Kaan Erol'u defalarca bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan doktor Yavuz Sümter'le ilgili Adli Tıp Kurumundan hazırlanan raporda, sanığın cezai ehliyetinin tam olduğuna yer verildi.

İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Yavuz Sümter, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Müştekiler Nilay Erol, Metin Erol ile Sağlık Bakanlığı avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Duruşmada, sanık Sümter'in akıl sağlığına ilişkin Adli Tıp Kurumundan (ATK) beklenen raporun dava dosyasına girdiği bildirildi.

Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas Dairesince hazırlanan raporda, Sümter'in cezai sorumluluğunu etkileyecek veya ortadan kaldıracak mahiyet ve derecede herhangi bir akıl sağlığı veya akıl zayıflığının tespit edilemediği belirtildi.

Suç tarihinde ve sonrasında sanığın herhangi bir akli arıza içinde olduğuna delalet edecek tıbbi bulgu ve belgeye rastlanmadığı vurgulanan raporda, sanığın cezai sorumluğunun tam olduğu kaydedildi.

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını sunan savcılık, sanığın 75 bıçak darbesiyle maktulü öldürdüğünü belirterek, çok sayıdaki bıçak darbesinden ibaret eyleminin tek başına "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçunun unsurunu oluşturmadığını ve bu yönde delil elde edilemediğini belirtti.

"Kasten öldürme" suçunun "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle" şeklindeki nitelikli halinin oluşması için eylemin sırf kamu görevlisine karşı işlenmesinin yeterli olmadığını ifade eden savcılık, sanık ile maktul arasında iş sebebiyle kişisel husumet doğduğu ve sanığın çalışma temposuna dayanamaması ve bunun sebebi olarak maktulü görmesi nedeniyle öldürme eylemini gerçekleştirdiği kaydedildi.

Mütalaada, sanığın bu nedenle "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılması istendi.

Erol ailesinin avukatı, mütalaayı "kabul edilemez" bulduklarını ifade ederek, karşı beyanda bulunmak için süre talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek tarafların mütalaaya karşı beyanda bulunmaları için duruşmayı erteledi.

Maktul Kaan Erol'un ailesi ve avukatları, duruşma sonrası adliyenin önünde basın açıklaması yaptı.

Maktulün babası Metin Erol ile annesi Nilay Erol, büyük acı yaşadıklarını belirterek, sanığın en ağır cezaya çarptırılması gerektiğini söyledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Yavuz Sümter'in 11 Ekim 2019'da, önceden temin ettiği bir bıçakla Kaan Erol'u 75 kez bıçaklayarak öldürdüğü belirtilmişti.

İddianamede, sanık Sümter'in "canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istenmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Başak Akbulut Yazar

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