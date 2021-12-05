Son dakika haberleri! Marmaris'te selin zararı gün ağarınca ortaya çıktı (2)

MARMARİS, MUĞLA (DHA) - HİSARÖNÜ'NDE SELDE KÖPRÜ ÇÖKTÜ, TARLA VE BAHÇELER SUYLA DOLDU

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, dün gece etkili olan sağanakta İçmeler ve Orhaniye mahallerinin yanı sıra Hisarönü Mahallesi de etkilendi. Hisarönü'ndeki 2 ev ile tarla ve bahçelerde su baskınları yaşandı. İçmeler- Hisarönü kara yolunun 17'nci kilometresindeki Asparan mevkiinde bulunan Gökbel Köprüsü'nde çökme meydana geldi. Muğla Büyükşehir Belediyesi ve DSİ ekipleri, Hisarönü Mahallesi'nde de temizlik ve onarım çalışmalarına başladı. Marmaris İtfaiye Amirliği'nden yapılan yazılı açıklamada ilçedeki sağanağın ardından 9 derenin taştığı bildirildi. Taşkınlar sonucu 25 ev, 2 otel ile tarla-bahçelerinde aralarında bulunduğu 61 su bakını yaşandığı belirtildi. Marmaris Belediyesi ekipleri tarafından selin vurduğu mahallerde zarar tespit çalışmalarına başlandığı bildirildi.

Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla),