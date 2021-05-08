Son dakika haberleri | MARDİN'DE SEMT PAZARI KORONAVİRÜS TEDBİRİYLE AÇILDI

Son dakika haberine göre ÜLKE genelinde uygulanan 17 günlük tam kapanmanın 9'uncu gününde Mardin'de semt pazarı koronavirüs tedbiriyle açıldı.

ÜLKE genelinde uygulanan 17 günlük tam kapanmanın 9'uncu gününde Mardin'de semt pazarı koronavirüs tedbiriyle açıldı.

İçişleri Bakanlığı'nca ülke genelinde uygulanan tam kapanma sürecinde, cumartesi günü 10.00- 17.00 saatlerinde semt pazarlarının kurulabileceği açıklandı. Karar üzerine bu sabah saatlerinde Mardin'de semt pazarı koronavirüs tedbirleriyle açıldı. Vali Yardımcısı Recep Aydın beraberindeki Artuklu Kaymakamı Hasan Gökpınar, Artuklu Belediye Başkanı Abdulkadir Tutaşı ile birlikte semt pazarında alınan önlemlere yönelik denetim yaparak pazar esnafı ve müşterileri maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulması için uyarılarda bulundu.

Artuklu Belediye Başkan Abdulkadir Tutaşı, belediye ekiplerinin semt pazarında denetimlerinin aralıksız devam edeceğini aktardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı