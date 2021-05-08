Son dakika haberleri | MARDİN'DE SEMT PAZARI KORONAVİRÜS TEDBİRİYLE AÇILDI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri | MARDİN'DE SEMT PAZARI KORONAVİRÜS TEDBİRİYLE AÇILDI

Son dakika haberleri | MARDİN'DE SEMT PAZARI KORONAVİRÜS TEDBİRİYLE AÇILDI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre ÜLKE genelinde uygulanan 17 günlük tam kapanmanın 9'uncu gününde Mardin'de semt pazarı koronavirüs tedbiriyle açıldı.

ÜLKE genelinde uygulanan 17 günlük tam kapanmanın 9'uncu gününde Mardin'de semt pazarı koronavirüs tedbiriyle açıldı.

İçişleri Bakanlığı'nca ülke genelinde uygulanan tam kapanma sürecinde, cumartesi günü 10.00- 17.00 saatlerinde semt pazarlarının kurulabileceği açıklandı. Karar üzerine bu sabah saatlerinde Mardin'de semt pazarı koronavirüs tedbirleriyle açıldı. Vali Yardımcısı Recep Aydın beraberindeki Artuklu Kaymakamı Hasan Gökpınar, Artuklu Belediye Başkanı Abdulkadir Tutaşı ile birlikte semt pazarında alınan önlemlere yönelik denetim yaparak pazar esnafı ve müşterileri maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulması için uyarılarda bulundu.

Artuklu Belediye Başkan Abdulkadir Tutaşı, belediye ekiplerinin semt pazarında denetimlerinin aralıksız devam edeceğini aktardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Aykut Erdoğdu Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Alişan Müge Anlı Seda Sayan Demet Akalın
Spor Cyle Larin Metin Oktay Yılmaz Vural Cüneyt Çakır Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mahmud Abbas Burak Yılmaz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | MARDİN'DE SEMT PAZARI KORONAVİRÜS TEDBİRİYLE AÇILDI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.5.2021 14:42:47. #1.16#

title