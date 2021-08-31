Son dakika haberleri | Manisa'daki zincirleme trafik kazasında ölen çift, İzmir'de toprağa verildi
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Son dakika haberleri | Manisa'daki zincirleme trafik kazasında ölen çift, İzmir'de toprağa verildi

Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Manisa'nın Salihli ilçesinde zincirleme trafik kazasında hayatını kaybeden çift, İzmir'de defnedildi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde zincirleme trafik kazasında hayatını kaybeden çift, İzmir'de defnedildi.

İzmir Adli Tıp Kurumu morgundan yakınları tarafından alınan Ayşe ve Osman Muslu'nun cenazeleri, Bornova'daki Muhittin Erener Fatih Camisi'ne getirildi.

Çiftin cenazesi Kovid-19 tedbirleri kapsamında öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Doğançay Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Son dakika haberleri | Manisa'daki zincirleme trafik kazasında ölen çift, İzmir'de toprağa verildi
Son dakika haberleri | Manisa'daki zincirleme trafik kazasında ölen çift, İzmir'de toprağa verildi
Son dakika haberleri | Manisa'daki zincirleme trafik kazasında ölen çift, İzmir'de toprağa verildi
Son dakika haberleri | Manisa'daki zincirleme trafik kazasında ölen çift, İzmir'de toprağa verildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış

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Son dakika haberleri | Manisa'daki zincirleme trafik kazasında ölen çift, İzmir'de toprağa verildi - Haberler
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