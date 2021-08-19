Son dakika haberleri... Manisa'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi yakalandı
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Son dakika haberleri... Manisa'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi yakalandı

Son dakika haberleri... Manisa'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi yakalandı
Anadolu Ajansı / Nurullah Kalay - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde düzenlenen operasyonda 82 sikke ve 123 tarihi eser ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde düzenlenen operasyonda 82 sikke ve 123 tarihi eser ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Köprübaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, teknik takip sonucu 3. derece SİT alanında kaçak kazı yapan Ö.Ç. (34) ve F.U'yu (39) suçüstü yakaladı.

Çevrede yapılan aramada metal dedektör ve kazı aletleri ele geçirildi.

İş yerlerinde yapılan aramalarda ise 82 sikke ve 123 tarihi eser niteliği taşıyan obje tespit edilen şüpheliler, gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nurullah Kalay

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