Son dakika haberi | Sosyal medyada terör propagandası yaptığı öne sürülen 3 şüpheli yakalandı
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Son dakika haberi | Sosyal medyada terör propagandası yaptığı öne sürülen 3 şüpheli yakalandı

21.03.2021 15:27 | Son Güncelleme: 21.03.2021 15:54

Son dakika habere göre Manisa'da, sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Manisa'da, sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, nevruz kutlamalarını sabote edebilecek kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptığı belirtilen H.K. (46) ile A.Ö. (50) Yunusemre ilçesinde, Ş.T. (27) Salihli ilçesinde gözaltına alındı.

Son dakika haberi | Sosyal medyada terör propagandası yaptığı öne sürülen 3 şüpheli yakalandı
Son dakika haberi | Sosyal medyada terör propagandası yaptığı öne sürülen 3 şüpheli yakalandı
Son dakika haberi | Sosyal medyada terör propagandası yaptığı öne sürülen 3 şüpheli yakalandı
Son dakika haberi | Sosyal medyada terör propagandası yaptığı öne sürülen 3 şüpheli yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haluk Satır

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