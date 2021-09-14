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Son dakika haberleri | Manisa'da silahlı kavga: 3'ü yoldan geçen 4 yaralı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberine göre MANİSA'nın Salihli ilçesinde husumetli 2 aile arasında çıkan silahlı kavgada 3'ü yoldan geçen 4 kişi yaralandı, 5 kişi gözaltına alındı.

MANİSA'nın Salihli ilçesinde husumetli 2 aile arasında çıkan silahlı kavgada 3'ü yoldan geçen 4 kişi yaralandı, 5 kişi gözaltına alındı.

Salihli ilçesinde Şehitler Mahallesi'nde Şerafettin D.(59) ile oğulları Umut D.(27) ve Onur D.(24), yolda karşılaştıkları ve husumetli oldukları iddia edilen Sinan Ç.(27) ve kardeşi Caner Ç. (20) ile tartışmaya başladı. Kavgaya dönüşen olayda 2 grup pompalı tüfeklerle birbirlerine ateş etti.

YOLDAN GEÇENLER DE YARALANDI

Saldırıda Sinan Ç. ile yoldan geçen ve saçmaların isabet ettiği Müslüm C.(25), Cengiz G.(65) ve Mehmet Ali K.(15) yaralandı. Yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

MÜDAHALEYE GELEN POLİS OTOSU DA İSABET ALDI

Olaya müdahale eden polis otosuna da saçma isabet ettiği görüldü. Kavgada kullanılan 2 dipçiksiz pompalı tüfek ele geçirilirken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Son dakika haberleri | Manisa'da silahlı kavga: 3'ü yoldan geçen 4 yaralı

Son dakika haberleri | Manisa'da silahlı kavga: 3'ü yoldan geçen 4 yaralı

Son dakika haberleri | Manisa'da silahlı kavga: 3'ü yoldan geçen 4 yaralı

Son dakika haberleri | Manisa'da silahlı kavga: 3'ü yoldan geçen 4 yaralı

Son dakika haberleri | Manisa'da silahlı kavga: 3'ü yoldan geçen 4 yaralı

Son dakika haberleri | Manisa'da silahlı kavga: 3'ü yoldan geçen 4 yaralı

Son dakika haberleri | Manisa'da silahlı kavga: 3'ü yoldan geçen 4 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Emre Saçlı - Son Dakika Haberleri
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