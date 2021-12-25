Son dakika haberleri! Manisa'da sahte içki operasyonunda 10 zanlı yakalandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, sahte içki bulunduğunu tespit ettiği 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerdeki aramalarda, 33 şişede toplam 44,5 litre sahte içki ile bunun yapımında kullanılan malzemeler, 1 ruhsatsız av tüfeği ve 2 havalı tüfek ele geçirildi.

Operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alındı.

AA / İrfan Anlayanoğlu - Son Dakika Haberleri

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