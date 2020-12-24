Son dakika haberleri: Manisa'da jandarmadan çocuklara uzaktan trafik dersi
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Son dakika haberleri: Manisa'da jandarmadan çocuklara uzaktan trafik dersi

24.12.2020 16:27 | Son Güncelleme: 24.12.2020 16:31
Son dakika haberleri: Manisa'da jandarmadan çocuklara uzaktan trafik dersi

Son dakika haberlerine göre Manisa'nın Yunusemre ilçesinde jandarma trafik timleri, öğrencilere uzaktan trafik dersi verdi.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde jandarma trafik timleri, öğrencilere uzaktan trafik dersi verdi.

Jandarma ekibi, Muradiye Mahallesi'ndeki özel bir okulun öğrencileriyle internet ortamında buluştu. Etkinlikte öğrencilere, trafik kuralları konusunda eğitim verildi.

Derse katılan öğrencilerden Ela Yücearslan, jandarmadan aldıkları eğitimin yararlı olduğunu söyledi.

Yücearslan, "9 yaşındayım, bu derste 12 yaşına kadar çocuk koltuğunda oturmam gerektiğini, araç kullanırken telefon ile konuşmamak gerektiğini, anne babamız araç kullanırken yolda hayvanları görmezlerse uyarmamız gerektiğini öğrendik." ifadelerini kullandı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürü Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ünal Erdemir, uzaktan trafik eğitimlerine devam edeceklerini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haluk Satır

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