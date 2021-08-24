Maltepe'de korkutan apartman yangın: 2 kişi dumandan etkilendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Maltepe'de korkutan apartman yangın: 2 kişi dumandan etkilendi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Maltepe'de Altıntepe Mahallesi Cihadiye Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir apartmanın 4. katında yangın çıktı.

Maltepe'de Altıntepe Mahallesi Cihadiye Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir apartmanın 4. katında yangın çıktı. Çıkan yangın mahallede korku dolu anlara sebep oldu.

Yangın, sabaha karşı saat 04.30 sıralarında Maltepe'ye bağlı Altıntepe Mahallesi Cihadiye Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir apartmanın 4. Katında meydana geldi. Çıkan yangında üst katlarda bulunan daireler sakinleri yoğun dumanda mahsur kaldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine İtfaiye, polis, sağlık ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesi sonrası kısa sürede kontrol altına alınırken yaklaşık 1 saat soğutma çalışması yapıldı. Çıkan yangında daire kullanılamaz hale gelirken yangının çıktığı dairenin üst katında yaşayan ve yoğun dumandan etkilenen 2 vatandaşı itfaiye ekipleri daireden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi olay yerindeki Ambulansta yapılan vatandaşlar hastaneye sevk edildi. Polis ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Görgü tanığı Mehmet Burhan, "Saat 4 gibi buraya geldiğimizde yangın 20-25 dakikadır yandığı söylendi. Geldiğimizde yangın korlanmıştı ama yanma devam ediyordu. Hemen İtfaiyeyi aradık. 5-10 dakika içerisinde geldiler. Yangına müdahale ettiler. Üst dairede bir bayanla bir abi vardı onlar çok korkmuştu. Abi bayağı korktuğu için ağlamaya başladı. Kendisini atacak diye korktum açıkçası. Biz geldiğimizde apartman yeni yeni boşalıyordu. Çok Şükür bir can kaybı yok bildiğimiz herkese büyük geçmiş olsun " dedi. - İSTANBUL

Maltepe'de korkutan apartman yangın: 2 kişi dumandan etkilendi
Maltepe'de korkutan apartman yangın: 2 kişi dumandan etkilendi
Maltepe'de korkutan apartman yangın: 2 kişi dumandan etkilendi
Maltepe'de korkutan apartman yangın: 2 kişi dumandan etkilendi
Maltepe'de korkutan apartman yangın: 2 kişi dumandan etkilendi
Maltepe'de korkutan apartman yangın: 2 kişi dumandan etkilendi
Maltepe'de korkutan apartman yangın: 2 kişi dumandan etkilendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Yolun ortasındaki aracın camına bakan mahalleli hemen otomobile koştu: 1 saat içeride uyumuş
Yolun ortasındaki aracın camına bakan mahalleli hemen otomobile koştu: 1 saat içeride uyumuş
Manavgat'ta jandarmanın yakaladığı yangın şüphelisi hastanede yaşamını yitirdi
Manavgat'ta jandarmanın yakaladığı yangın şüphelisi hastanede yaşamını yitirdi
Oğlunun cebinde gördüğü 10 lira ile cinsel istismarı ortaya çıkaran anne isyan etti
Oğlunun cebinde gördüğü 10 lira ile cinsel istismarı ortaya çıkaran anne isyan etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Hamid Karzai Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Ebru Şallı Düm Tek Tek Deniz Akkaya Haluk Levent
Spor Ali Koç Gervinho Fatih Terim Sergen Yalçın Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Maltepe'de korkutan apartman yangın: 2 kişi dumandan etkilendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.8.2021 05:53:45. #1.15#

title