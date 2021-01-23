Son dakika haberi: Maltepe'de geri dönüşüm deposunda yangın (1)
23.01.2021 21:34 | Son Güncelleme: 23.01.2021 21:43
Son dakika gelişmesine göre MALTEPE Küçükyalı Mahallesi Yalçın Sokak'ta bulunan geri dönüşüm deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
MALTEPE Küçükyalı Mahallesi Yalçın Sokak'ta bulunan geri dönüşüm deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Depodan yükselen alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Zaman zaman patlamaların da yaşandığı yangını söndürmek için ekiplerin çalışmaları sürüyor.
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- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yılmaz OKUR