Son dakika haberi: Maltepe'de geri dönüşüm deposunda yangın (1)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberi: Maltepe'de geri dönüşüm deposunda yangın (1)

23.01.2021 21:34 | Son Güncelleme: 23.01.2021 21:43
Son dakika haberi: Maltepe'de geri dönüşüm deposunda yangın (1)

Son dakika gelişmesine göre MALTEPE Küçükyalı Mahallesi Yalçın Sokak'ta bulunan geri dönüşüm deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

MALTEPE Küçükyalı Mahallesi Yalçın Sokak'ta bulunan geri dönüşüm deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Depodan yükselen alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Zaman zaman patlamaların da yaşandığı yangını söndürmek için ekiplerin çalışmaları sürüyor. 

 


- İstanbul
Son dakika haberi: Maltepe'de geri dönüşüm deposunda yangın (1)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yılmaz OKUR

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Abdülhamit Gül Enis Berberoğlu Mehmet Ali Çelebi Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Acun Ilıcalı Ceyda Düvenci Demet Özdemir Oktay Kaynarca
Spor Gökhan Gönül Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Oğulcan Çağlayan İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Düzce Rusya Cinayet Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi: Maltepe'de geri dönüşüm deposunda yangın (1) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.1.2021 21:43:49. #1.15#
title