Son dakika haberleri: Malatya'da depo olarak kullanılan ahırda çıkan yangında 2 ton tütün yandı
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Son dakika haberleri: Malatya'da depo olarak kullanılan ahırda çıkan yangında 2 ton tütün yandı

Son dakika haberleri: Malatya'da depo olarak kullanılan ahırda çıkan yangında 2 ton tütün yandı
Anadolu Ajansı / Kadir Aydın - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde depo olarak kullanılan ahırda çıkan yangında 2 ton tütün zarar gördü.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde depo olarak kullanılan ahırda çıkan yangında 2 ton tütün zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, Sürgü Mahallesi'nde Ahmet Bayram'a ait depo olarak kullanılan ahırda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevlerin yükseldiğini görenler durumu Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerine bildirdi.

İtfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülen yangında 2 ton tütün zarar gördü.

Son dakika haberleri: Malatya'da depo olarak kullanılan ahırda çıkan yangında 2 ton tütün yandı
Son dakika haberleri: Malatya'da depo olarak kullanılan ahırda çıkan yangında 2 ton tütün yandı
Son dakika haberleri: Malatya'da depo olarak kullanılan ahırda çıkan yangında 2 ton tütün yandı
Son dakika haberleri: Malatya'da depo olarak kullanılan ahırda çıkan yangında 2 ton tütün yandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Aydın

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Son dakika haberleri: Malatya'da depo olarak kullanılan ahırda çıkan yangında 2 ton tütün yandı - Haberler
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