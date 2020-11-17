Ağaca çarparak ikiye bölünen aracın sürücüsü yola fırladı
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Ağaca çarparak ikiye bölünen aracın sürücüsü yola fırladı

17.11.2020 01:52 | Son Güncelleme: 17.11.2020 07:38

Kartal Sahil yolunda makas atarak ilerleyen sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedince araç yol kenarındaki ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç takla atarak ikiye bölünürken, aracın sürücüsü yola fırladı. Ağır yaralanan sürücünün hayati tehlikesi devam ediyor.

Kartal Sahil yolunda gece saatlerinde meydana gelen kazada, alınan ilk bilgilere göre Kartal Sahil yolu Maltepe istikametine doğru Özgür Karataş idaresindeki otomobil ile makas atarak ilerliyordu. Direksiyon hakimiyetini kaybeden Karataş refüje çıkarak ağaca çarptı.

İKİYE BÖLÜNEN ARAÇTAN YOLA FIRLADI

Çarpmanın etkisiyle araç takla atarak ikiye bölündü. Sürücü ise ikiye bölünen araçtan fırlayarak yola savruldu. Oluşan kazayla birlikte motorun ön kısmı ile aracın bagaj kısmı ayrılarak kazanın boyutunu gözler önüne serdi. Olayın sağlık ekiplerine bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yola savrularak ağır yaralanan Karataş'ı çevredeki hastaneye kaldırdı.

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alarak kontrollü olarak trafik akışını sağladı. Öte yandan çarpmanın etkisiyle paramparça olan aracın parçalarını yarım saatlik çalışma sonucu toplanabildi. Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne Kaldırılan Karataş'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Ağaca çarparak ikiye bölünen aracın sürücüsü yola fırladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CÜNEYT SEVİNDİK

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