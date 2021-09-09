Son dakika haberleri | Mağaza deposunda çıkan yangın paniğe neden oldu

Son dakika 3. sayfa haberi... Konya'nın Akşehir ilçesinde 5 katlı bir giyim mağazasının deposunda çıkan yangın, alevlerin yükseldiği havalandırma boşluğundan binanın çatısına sıçradı.

Konya'nın Akşehir ilçesinde 5 katlı bir giyim mağazasının deposunda çıkan yangın, alevlerin yükseldiği havalandırma boşluğundan binanın çatısına sıçradı. Binanın yanında bulunan kurs merkezindeki öğrenci ve öğretmenler tahliye edilirken, yangın itfaiye tarafından güçlükle söndürüldü.

Yangın, Akşehir ilçesi Selçuk Mahallesi Dr. Azizperkün Caddesi üzerinde bulunan giyim mağazanın deposunda çıktı. Edinilen bilgiye göre, üst katları boş bulunan 5 katlı binanın girişinde bulunan giyim mağazasına ait depoda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının kısa sürede büyümesi üzerine alevler havalandırma boşluğundan çatıya sıçradı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın nedeniyle çatının bir bölümünde çökmenin meydana gelmesi üzerine hemen binanın yanında bulunan kurs merkezindeki öğrenci ve öğretmenler tedbir amacıyla tahliye edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekiplerinin çalışmalarına, Ilgın ve Doğanhisar'dan gelen itfaiye ekipleri ile destek verdi. Akşehir Belediyesi Park Bahçe Müdürlüğüne ait su tankerlerinin de kullanıldığı yangına belediye işçileri de katıldı. Çalışmalara katılan bazı itfaiye erleri, yoğun dumandan etkilendi. Yangın yapılan uzun uğraşlar sonunda kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı