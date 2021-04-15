Son dakika haberleri | Macron, Notre-Dame Katedrali'nin restorasyon alanını ilk kez ziyaret etti

Son dakika gündem haberi: Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa'nın başkenti Paris'teki Notre-Dame Katedrali'nde iki sene önce çıkan yangından bu yana ilk kez katedrali ziyaret etti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa'nın başkenti Paris'teki Notre-Dame Katedrali'nde iki sene önce çıkan yangından bu yana ilk kez katedrali ziyaret etti.

Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Notre-Dame Katredrali'nde 15 Nisan 2019'da yangın çıkmış, yangında katedralin çatısı ve kulesi tahrip olmuştu. Katedralde restorasyon çalışmaları devam ederken, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron iki yılın ardından ilk kez katedrali ziyaret etti. Yapılan muazzam çalışmanın altını çizen Macron, "Bu bir gurur mesajıdır çünkü iki yılda çok şey yaptık ve en kötüsünden kaçındık. Binlerce kişi tarafından seferber edilen herkese çok teşekkür ederim. Önümüzdeki üç yıla bakalım çünkü hedeflerimize ulaşmamız gerekecek ve bu nedenle çok zorlu ve titiz bir planlamanın çok büyük bir seferberliği var" ifadelerini kullandı.

Katedralin 47 metre yükseklikte bulunan üst katlarını da ziyaret eden Macron, katedralin inşaatının tamamı bitmese de 16 Nisan 2024 tarihinde ibadete açılacağını hatırlattı.

850 yıllık tarihe sahip Notre Dame Katedrali'nde çıkan yangında Katedral'ın çatısının tamamı çökmüş ve kulesi yıkılmıştı. Ulusal ve uluslararası kaynaklar sayesinde restorasyon için 833 milyon Euro toplanmıştı. - PARİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı