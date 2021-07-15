Son dakika haber: Lübnan'da hükümet kurulamadı, halk sokaklara döküldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber: Lübnan'da hükümet kurulamadı, halk sokaklara döküldü

Son dakika haber: Lübnan'da hükümet kurulamadı, halk sokaklara döküldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika gündem haberi: Lübnan'da hükümeti kurmakla görevlendirilen Saad Hariri'nin hükümeti kurmakta başarısız olmasının ardından görevden çekilmesi ile halk yeniden sokaklara döküldü.

Lübnan'da hükümeti kurmakla görevlendirilen Saad Hariri'nin hükümeti kurmakta başarısız olmasının ardından görevden çekilmesi ile halk yeniden sokaklara döküldü.

Ekonomik ve siyasi krizin derinleştiği Lübnan'da hükümeti kurmakla geçtiğimiz sene 22 Ekim'de görevlendirilen Saad Hariri, dün 24 teknokrattan oluşan kabinesini Cumhurbaşkanı Michel Aoun'a sunmuş, bugün ise görevden çekildiği ve hükümeti kurmayacağını açıklamıştı. Hariri'nin açıklamasının ardından halk başta başkent Beyrut olmak üzere birçok kentte sokaklara döküldü. Hariri'nin açıklamasının ardından sert düşüş yaşayan Lübnan lirası nedeni ile birçok esnaf dükkanlarını kapatmak zorunda kaldı.

Protestocular, birçok yolu lastik ve konteynerleri ateşe vererek kapatırken, güvenlik güçleri çıkan olayları bastırmak için göstericilere gaz bombası ve havaya ateş açarak müdahale etti. Çıkan olaylarda çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

(Nisrine Borghol/İHA)

Son dakika haber: Lübnan'da hükümet kurulamadı, halk sokaklara döküldü
Son dakika haber: Lübnan'da hükümet kurulamadı, halk sokaklara döküldü
Son dakika haber: Lübnan'da hükümet kurulamadı, halk sokaklara döküldü
Son dakika haber: Lübnan'da hükümet kurulamadı, halk sokaklara döküldü
Son dakika haber: Lübnan'da hükümet kurulamadı, halk sokaklara döküldü
Son dakika haber: Lübnan'da hükümet kurulamadı, halk sokaklara döküldü
Son dakika haber: Lübnan'da hükümet kurulamadı, halk sokaklara döküldü
Son dakika haber: Lübnan'da hükümet kurulamadı, halk sokaklara döküldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Hulusi Akar Süleyman Soylu İbrahim Aydemir Mustafa Destici
Magazin Ebru Gündeş Deniz Akkaya Acun Ilıcalı Şahan Gökbakar
Spor Ali Koç Balotelli Erol Bulut Abdullah Avcı Volkan Demirel
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber: Lübnan'da hükümet kurulamadı, halk sokaklara döküldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.7.2021 00:29:52. #1.15#

title