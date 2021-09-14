Lösemili çocuklara 'anne' desteği - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Lösemili çocuklara 'anne' desteği

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Lösemili çocuklara 'anne' desteği

ANKARA'da Lösemili Çocuklar Vakfı'nın (LÖSEV) 20 yıl önce lösemili çocukların anneleri için boncuk dizme çalışması ile başlattığı 'uğraş terapisi' dev bir organizasyona dönüştü.

ANKARA'da Lösemili Çocuklar Vakfı'nın ( Lösev ) 20 yıl önce lösemili çocukların anneleri için boncuk dizme çalışması ile başlattığı 'uğraş terapisi' dev bir organizasyona dönüştü. Yıllar içinde kurulan LÖSEV atölyelerinde lösemili çocukların anneleri tarafından yapılan gıda ürünleri ile çeşitli eşyalar LSV Dükkan'da satılırken, elde edilen gelir çocukların tedavisine kullanılıyor.

LÖSEV, 20 yıl önce lösemi ve kanser hastası çocuklarını kaybetme korkusu yaşayan annelere yönelik 'uğraş terapisi' projesi başlattı. İlk yıl 2-3 annenin katılımıyla mutfak masasında boncuk dizme faaliyeti ile başlayan çalışma, yıllar içinde annelerin çeşitli yeteneklerini kazanıma dönüştürdükleri bir yolculuğa döndü. Proje kapsamında lösemi tedavisi gören çocukların annelerine uzmanlar tarafından aşçılık, pastacılık, dikiş-nakış gibi konularda eğitim verildi. Eğitim alan annelerin LÖSEV bünyesindeki atölyelerde elleriyle yaptığı gıda ürünleri ile çeşitli eşyalar, LSV Dükkan'da satılmaya başlandı. Elde edilen gelir ise lösemili çocukların tedavisinde kullanılıyor.

'YETENEKLERİNİ SERTİFİKAYLA TAÇLANDIRIYORUZ'

LÖSEV Genel Koordinatörü Hülya Ünver, lösemi ve kanser hastası çocuklarını kaybetme korkusuyla karşı karşıya gelen annelerin endişelerini gidermek amacıyla uğraş terapisinin ortaya çıktığını söyledi. Ünver, "Kuruluş yıllarımızda ilk ofisimizin mutfak masasında boncukları dizerek başladığımız bu çalışma bir süre sonra annelerimizin bir takım yeteneklerini kazanıma dönüştürme yolculuğuna dönüştü. Onları bir araya getirdiğimiz zaman gördük ki aynı süreci atlatmış anneler, tedavisi devam eden çocuklarımızın annelerinin psikolojilerine çok iyi geliyordu. Çocuğu iyileşmiş bir annenin ifadesi, çocuğunu nasıl kurtardığını veya o süreçte neler yaşadığını diğer anneyle paylaşması tedavisi henüz başlamış ve endişeleri çok daha yoğun olan bir annemizin rahatlamasını sağlıyordu. Uzman katılımcılar ve hocalarımız eşliğinde annelerimize çeşitli konularda eğitimler veriyoruz. Verdiğimiz eğitimlerin sonucunda aşçılık, pastacılık, dikiş ve nakış sertifikaları gibi çeşitli alanlarda var olan yeteneklerini sertifikayla taçlandırıyoruz. Daha sonra bu merkezden ayrılan annelerimiz farklı iş kollarında iş bulabiliyorlar veya LSV dükkan atölyelerinde çalışmaya devam edebiliyorlar" diye konuştu.

'DOĞAL VE SAĞLIKLI GIDA ÜRETİYORUZ'

Kanser ile beslenme ilişkisinin önemine dikkat çeken Ünver, çocukların katkısız beslenmeleri gerektiğini söyledi. Ünver, "Sağlıklı beslenmediğimiz, bağışıklık sistemimizi güçlü tutmadığımız sürece kanser ve benzeri pek çok hastalıkla baş edemiyoruz. LÖSEV olarak lösemili çocuklarımızın tedavisi veya daha iyi şartlarda olabilmeleri için her türlü desteği sağlarken bir yandan da çocuklarımızın kanser olmasının önüne geçebilecek tedbirleri almak zorundayız ve bunun için çabalıyoruz. Biz de doğal ve sağlıklı gıda alternatifi yaratabilmek, onların bu gıdalara ulaşabileceği noktalar oluşturmaya gayret ettik. LÖSEV olarak kendi ürettiğimiz ürünleri kamuoyuyla buluşturmaya çalışıyoruz. Örneğin mandalinamızı katkısız, ilaçsız bir şekilde üretiyoruz ve tüketiciye kendimiz sunuyoruz. Tarhana, erişte gibi ürünleri burada bulabiliyorsunuz. Çocuklarımızı katkısız besinlerle besleyelim ve onların sağlığına, geleceğine yatırım yapalım" dedi.

'TÜM GELİR LÖSEMİLİ ÇOCUKLARA ULAŞIYOR'

Sağlanan tüm gelirin lösemili çocuklara ve ailelerine ulaştığını belirten Ünver, "20 yılda 2-3 anneyle başladığımız bu yolculukta her yıl yaklaşık 200 annemiz çalışmalarımıza dahil oluyor. 9 ayrı şehirde kurulan irtibat bürolarımızla atölye sayımızı da arttırıyoruz. Her ilimizde ihtiyaç duyan her annemizin katılabileceği bir merkezimiz var. LSV Dükkanından elde edilen tüm gelir lösemili çocuklar ve kanser hastaları için harcanıyor. Bugüne kadar on binlerce çocuğumuz LSV Dükkanından elde edilen gelirden faydalanmıştır" diye konuştu.

Lösemili çocuklara 'anne' desteği

Lösemili çocuklara 'anne' desteği

Lösemili çocuklara 'anne' desteği

Lösemili çocuklara 'anne' desteği

Lösemili çocuklara 'anne' desteği

Lösemili çocuklara 'anne' desteği

Lösemili çocuklara 'anne' desteği

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Destici Yevgeniy Ziniçev
Magazin Gülşen Kenan İmirzalıoğlu Vildan Atasever
Spor Arda Turan Sergen Yalçın Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Hulusi Akar Rıza Çalımbay
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Lösemili çocuklara 'anne' desteği - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.09.2021 12:16:26. #1.11#