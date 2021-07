Son dakika haberleri! Liseli genç, pandemi döneminde hurda parçaları toplayıp üç ayrı araç yaptı

ANTALYA - Aksu Uçak Bakım Teknolojileri Teknik Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi Efe Can Çakal, pandemi döneminde yaptığı üç projesiyle okulun gözdesi oldu.

Antalya'nın Aksu ilçesinde bulunan Aksu Uçak Bakım Teknolojileri Teknik Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Efe Can Çakal, hurda ve atık malzemeleri toplayarak, okulunda aldığı eğitimler ışığında; microlight (delta kanat), güneş enerjisiyle ve benzinle çalışan araçlar üretti. Son sınıf öğrencisi Efe Can Çakal, en büyük hedefinin insansız hava araçları üzerinde çalışmak olduğunu söyledi. Pandemi döneminde bir yıl içerisinde 3 projesini hayata geçirdiğini kaydeden Efe Can Çakal, "Microlight (Delta kanat), benzinle çalışan araç ve güneş paneli ile çalışan aynı zamanda elektrik üreten aracı pandemi sürecinde yaklaşık bir yıl içerisinde tamamladım" dedi.

"Dağılmış bir durumdaydı"

Araçların hepsinin çalışır durumda olduğunu ve okula ait uçak hangarında yerini aldığını ifade eden Efe Can Çakal, "Güneş paneli projesiyle TÜBİTAK'a da katıldık. Kendi enerjisini üreterek çalışan bir makine ve aynı zamanda geri dönüşümü desteklemiş oluyoruz. Maket uçakları, okulumuzda bulunan model uçaklardan biriydi. Dağılmış bir durumdaydı. Okul Müdürümden rica ettim, bunu kendim topladım, revize ettim. İçten yanmalı motoru vardı ve yakıtla çalışan motorunu elektrikli motorla değiştirdim" diye konuştu.

"Hepsini geri dönüşümden, hepsini hurdadan devşirerek yaptım"

Çalışmak için pandemi döneminde evini ve babasının atölyesini kullandığını dile getiren Efe Can Çakal, "Geri dönüşüm yapmak için elimizdeki hurda malzemeleri, hurda metalleri, profilleri, boruları kullandım. Hepsini geri dönüşümden, hepsini hurdadan devşirerek yaptım "dedi. Hedeflerinin havacılık sektöründe ilerlemek olduğunu ifade eden Efe Can Çakal, insansız hava araçları üzerinde çalışmak istediğini söyledi.

"Gelecek sene havada uçarken görürseniz şaşırmayın"

Aksu Uçak Bakım Teknolojileri Teknik Anadolu Lisesinin, beş yıl içerisinde güzel bir ivme yakaladığını kaydeden Okul Müdürü Haldun Çevik, "Devlet büyüklerimiz, öğrencilerimiz, velilerimiz ve oklumuzla bir bütün olduk. Şu an da Türkiye'nin en donanımlı, en zengin, eğitim kalitesi yönünden önde gelen eğitim kurumlarından biri haline geldik. Bunu da öğrencilerimiz yaptığı projelerle taçlandırdılar. Uçak sanayisi hızla ilerliyor ve genç beyinler büyüyor. Bu genç beyinlerin uçak sanayisinde olması en büyük hedefimiz. Kendi ürettikleri ve kendi hayal güçlerini zorlayarak yaptıkları bu uçaklarla havacılıkta bende varım demeleri bizleri gururlandırıyor. Efe Can öğrencimiz, pandemi dönemini değerlendirerek okulda ki öğretmenleri ve atölyemizde yapmış olduğu projelerle bizim hangarımızı taçlandırdı. En büyük hayalimiz öğrencimizin ilk çalışması prototip uçağı havalandırıp, havada kalmasını sağlamak. Gelecek sene havada uçuyorken görürseniz şaşırmayın" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Akif Yılmaz