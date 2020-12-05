Son dakika haberleri | Libya'da Başkanlık Konseyi ve hükümetle ilgili sunulan önerilerin oylamasından sonuç çıkmadı
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Son dakika haberleri | Libya'da Başkanlık Konseyi ve hükümetle ilgili sunulan önerilerin oylamasından sonuç çıkmadı

05.12.2020 23:03 | Son Güncelleme: 05.12.2020 23:06
Son dakika haberleri | Libya'da Başkanlık Konseyi ve hükümetle ilgili sunulan önerilerin oylamasından sonuç çıkmadı

Son dakika gündem haberi... Libya'da Başkanlık Konseyi ve hükümetle ilgili sunulan önerilerin oylamasından sonuç çıkmadığı belirtildi.

Libya'da Başkanlık Konseyi ve hükümetle ilgili sunulan önerilerin oylamasından sonuç çıkmadığı belirtildi.

Libya Siyasi Diyalog Forumu katılımcılarından ismini vermek istemeyen kişi, AA muhabirine, telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilen oylamaya 71 kişinin katıldığını, Başkanlık Konseyi Başkanı ve yardımcılarının yanı sıra Başbakanın belirlenmesiyle ilgili sunulan 12 öneriden 3'ünün oylamaya sunulduğunu ancak bunların hiçbirinin gerekli oy oranına ulaşamadığını ifade etti.

Oylamada önerilerin kabulü için gereken yüzde 75'lik oy oranına ulaşılamadığını belirten söz konusu kişi, ikinci tur oylamanın 7 Aralık'ta yapılmasına karar verildiğini aktardı.

Libya Siyasi Diyalog Forumu

BM öncülüğünde ilki 9-15 Kasım'da Tunus'ta düzenlenen toplantı, geçiş sürecini yönetecek isimler üzerinde uzlaşı çıkmaması nedeniyle sonuçlanmadan ertelenmişti.

Forumda Libya için seçimlerin 24 Aralık 2021'de yapılması ve yürütme erki olan hükümetin, yetkileri ve görevleri konusunda anlaşmaya varılmıştı.

Libya Siyasi Diyalog Forumu toplantılarına BM tarafından Libya'nın farklı kesimlerini temsilen seçilen 75 kişi katılıyor. Katılımcılar arasında Libya hükümetinden temsilcilerin yanı sıra Tobruk Temsilciler Meclisi'nden gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in müttefiki temsilciler de bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ammar El Khalfi

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