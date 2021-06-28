Libya Başbakanı Dibeybe, Fas ile Yüksek Ortak Komisyon çalışmalarının yeniden başlamasını istedi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Libya Başbakanı Dibeybe, Fas ile Yüksek Ortak Komisyon çalışmalarının yeniden başlamasını istedi

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Libya Başbakanı Abduhamid Dibeybe, Fas ile 2009'dan bu yana askıya alınan Yüksek Ortak Komisyon çalışmalarının yeniden başlatılmasını istediğini dile getirdi.

Libya Başbakanı Abduhamid Dibeybe, Fas ile 2009'dan bu yana askıya alınan Yüksek Ortak Komisyon çalışmalarının yeniden başlatılmasını istediğini dile getirdi.

Rabat'ta Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita ile bir araya gelen Dibeybe, görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısına katıldı.

Dibeybe, Yüksek Ortak Komisyonun 2009'dan bu yana toplanmadığını hatırlatarak çalışmaların yeniden başlaması arzusu içinde olduğunu vurguladı.

İki ülke arasındaki ilişkilerin güçlü ve seçkin olduğunu dile getiren Dibeybe, Fas'ın Libya kurumlarının birleştirilmesi yönünde gösterdiği çabalardan övgüyle söz etti.

Dibeybe, ziyaretinin tüm alanlarda işbirliğinin güçlendirilmesini hedeflediğini, vize, oturum, eğitim ve diğer alanlardaki çalışmaların kolaylaştırılması için Ortak Konsolosluk Komisyonunun kurulmasının zorunlu olduğunu kaydetti.

Kuzey Afrika'daki birliğe değinen Dibeybe, Mağrip Ülkeleri Birliğine işlerlik kazandırılması ve zorlukların aşılmasının önemine vurgu yaptı.

Fas Dışişleri Bakanı Burita ise Libya'daki Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih ve sonrasında da Dibeybe'nin ülkeye gelişinin, Libya seçimleri öncesinde gerçekleşmesine dikkati çekti.

Libya Başbakanı Dibeybe, Fas ile Yüksek Ortak Komisyon çalışmalarının yeniden başlamasını istedi
Libya Başbakanı Dibeybe, Fas ile Yüksek Ortak Komisyon çalışmalarının yeniden başlamasını istedi
Libya Başbakanı Dibeybe, Fas ile Yüksek Ortak Komisyon çalışmalarının yeniden başlamasını istedi
Libya Başbakanı Dibeybe, Fas ile Yüksek Ortak Komisyon çalışmalarının yeniden başlamasını istedi

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Muharrem İnce Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Şevval Şahin Kaan Yıldırım Mohammed Al Saloussi
Spor Ali Koç Ozan Tufan Fatih Terim Emre Kocadağ Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Libya Başbakanı Dibeybe, Fas ile Yüksek Ortak Komisyon çalışmalarının yeniden başlamasını istedi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.6.2021 10:50:34. #1.16#

title