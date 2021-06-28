Libya Başbakanı Dibeybe, Fas ile Yüksek Ortak Komisyon çalışmalarının yeniden başlamasını istedi

Libya Başbakanı Abduhamid Dibeybe, Fas ile 2009'dan bu yana askıya alınan Yüksek Ortak Komisyon çalışmalarının yeniden başlatılmasını istediğini dile getirdi.

Libya Başbakanı Abduhamid Dibeybe, Fas ile 2009'dan bu yana askıya alınan Yüksek Ortak Komisyon çalışmalarının yeniden başlatılmasını istediğini dile getirdi.

Rabat'ta Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita ile bir araya gelen Dibeybe, görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısına katıldı.

Dibeybe, Yüksek Ortak Komisyonun 2009'dan bu yana toplanmadığını hatırlatarak çalışmaların yeniden başlaması arzusu içinde olduğunu vurguladı.

İki ülke arasındaki ilişkilerin güçlü ve seçkin olduğunu dile getiren Dibeybe, Fas'ın Libya kurumlarının birleştirilmesi yönünde gösterdiği çabalardan övgüyle söz etti.

Dibeybe, ziyaretinin tüm alanlarda işbirliğinin güçlendirilmesini hedeflediğini, vize, oturum, eğitim ve diğer alanlardaki çalışmaların kolaylaştırılması için Ortak Konsolosluk Komisyonunun kurulmasının zorunlu olduğunu kaydetti.

Kuzey Afrika'daki birliğe değinen Dibeybe, Mağrip Ülkeleri Birliğine işlerlik kazandırılması ve zorlukların aşılmasının önemine vurgu yaptı.

Fas Dışişleri Bakanı Burita ise Libya'daki Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih ve sonrasında da Dibeybe'nin ülkeye gelişinin, Libya seçimleri öncesinde gerçekleşmesine dikkati çekti.

Kaynak: Anadolu Ajansı