Son dakika haberleri: Lavrov, Afganistan topraklarının teröristler tarafından kullanılmaması gerektiğini söyledi
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Son dakika haberleri: Lavrov, Afganistan topraklarının teröristler tarafından kullanılmaması gerektiğini söyledi

Son dakika haberleri: Lavrov, Afganistan topraklarının teröristler tarafından kullanılmaması gerektiğini söyledi
Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Afganistan topraklarının teröristler tarafından kullanılmaması gerektiğini bildirdi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Afganistan topraklarının teröristler tarafından kullanılmaması gerektiğini bildirdi.

Lavrov ile Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, başkent Moskova'da görüşmelerinin ardından basın toplantısı düzenledi.

Afganistan'daki duruma değinen Lavrov, "Bölgede barış ve güvenliğin sağlanmasından, Afgan halkının refaha kavuşmasından ve Afganistan topraklarının ileride teröristler, uyuşturucu satıcıları ve diğer organize suç temsilcileri tarafından kullanılması olasılığının engellenmesini gerektiren kararlardan yana pozisyon sergiliyoruz." dedi.

Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) ve Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) zirvelerinin Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de eylülde yapılacağına dikkati çeken Lavrov, bu zirvelerde Afganistan meselesinin ele alınacağını dile getirdi.

Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan da Afganistan'daki durumu takip ettiklerini belirterek, "Afganistan halkının yapacağı tercihe saygı duyacağız." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu

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