ÇELTİK, KONYA (İHA) - Gediz'de hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 ölü 3 yaralı

KÜTAHYA - Kütahya'nın Gediz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza Gediz-Uşak Karayolunun 10. Kilometresinde Çeltikçi Köyü kavşağında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 41 AFY 436 plakalı aracı ile Çeltikçi köyü istikametinden gelip Çeltikçi Kavşağı'nı kullanarak Kütahya istikametine dönmek isteyen Kamil Çeltik'e Gediz istikametinden gelip Uşak istikametine seyir halindeyken Mustafa Şevik'in idaresindeki 34 BFF 758 plakalı araç ile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç yol kenarındaki refüje de çarparak yan yattı. Kazada 41 AFY 436 plakalı aracın şoförü Kamil Ç. olay yerinde hayatını. Aynı araçta yolcu olarak bulunan eşi Adalet Çeltik ve Semra Çeltik ile 34 BFF 758 plakalı aracın sürücüsü Mustafa Şevik yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı ile kaza mahalline çok sayıda itfaiye ve Jandarma ekibi gönderildi.

Kaza mahallinde ilk müdahalenin ardından yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılırken, Kamil Ç.'nin cesedi itfaiyenin uzun uğraşları sonucu aracından çıkarıldı.

Diğer yaralılar ambulansla Gediz Devlet Hastanesine kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.