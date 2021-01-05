- Babaannesinin evinde sobadan zehirlenen 10 yaşındaki Eda toprağa verildi

- Babaannesinin evinde sobadan zehirlenen 10 yaşındaki Eda toprağa verildi

UŞAK - Kütahya'nın Gediz ilçesine bağlı Kızılüzüm köyüne yaşayan annesinin ziyaretine gelen Uşak'ın Ünalan Mahallesi Muhtarı Ercan Karakaş'ın 10 yaşındaki kızı sobadan sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden çocuk, Uşak'ta toprağa verildi.

Edinilen bilgiye göre; Uşak'ın Ünalan Mahallesi Muhtarı Ercan Karakaş, 10 yaşındaki kızı Eda ile birlikte Kütahya'nın Gediz ilçesine bağlı Kızılüzüm köyünde yaşayan annesi Fatma Karakaş'ı ziyarete gitmişti. Yakınları 46 yaşındaki Ercan Karakaş, 10 yaşındaki kızı Eda Karakaş'ı ve annesi 73 yaşındaki Fatma Karakaş'ı evde baygın vaziyette bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine köye jandarma ve 112 Acil Servisi ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, 10 yaşındaki Eda Karakaş'ın sobadan sızan karbonmonoksit gazından hayatını kaybederken, Ercan Karakaş ve annesi Fatma Karakaş hastanede tedavi altına alınmıştı. Eda Karakaş'ın cenazesi bugün Uşak Çevreköy Mezarlığına defnedildi. Cenazeye hastaneden çıkan Ercan Karakaş'ın yanı sıra Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Uşak AK Parti Milletvekilleri Mehmet Altay ve İsmail Güneş'te katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Çalık