Son dakika haberleri... Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Tunceli Valiliği ile cemevini ziyaret etti

Son dakika politika haberi: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Tunceli Valiliği ile kentteki bir cemevini ziyaret etti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Tunceli Valiliği ile kentteki bir cemevini ziyaret etti.

Bazı programları dolayısıyla kente gelen Bakan Ersoy, Valilik ziyaretinde Şeref Defteri'ni imzaladıktan sonra, Vali Mehmet Ali Özkan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Atbaş, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı ve kurum müdürleriyle kentteki kültür ve turizm alanında yürütülen çalışmalarla ilgili görüştü.

Bakan Ersoy, buradaki ziyaretin ardından beraberindekilerle Hacı Bektaşi Veli Kültürünü Yayma ve Yardımlaşma Derneği Tunceli Cemevi'ne geçti.

Dernek başkanı ve Alevi dedesi Ali Ekber Yurt ile Alevi dedelerince karşılanan Bakan Ersoy, cemevi hakkında bilgi aldı.

Bakan Ersoy, cemevi bünyesinde oluşturulan şecere odasını da ziyaret ederek burada sergilenen şecereleri inceledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren