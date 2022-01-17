Son dakika haberleri... KULAÇLAR, İKLİM KRİZİNE VE ORMAN YANGINLARINA DİKKAT ÇEKMEK İÇİN ATILACAK

Son dakika haber: MUĞLA'nın Datça ilçesinde bu yıl 29 Ocak'ta Kumluk Plajı'nda düzenlenecek olan 16. Açık Deniz Kış Yüzme Maratonu'nda kulaçlar, iklim krizi ve orman yangınlarına dikkat çekmek için atılacak.

MUĞLA'nın Datça ilçesinde bu yıl 29 Ocak'ta Kumluk Plajı'nda düzenlenecek olan 16. Açık Deniz Kış Yüzme Maratonu'nda kulaçlar, iklim krizi ve orman yangınlarına dikkat çekmek için atılacak. Plajda bugün antrenman yapmak için bir araya gelen Datçalı yüzücüler maratona tüm yüzücüleri davet etti.

Datça'da gerçekleştirilecek olan 16. Açık Deniz Kış Yüzme Maratonu öncesi Kumluk Plajı'nda antrenman yapmak için bir araya gelen Datçalı yüzücüler, maratonun yapılacağı 29 Ocak'ta havanın güneşli ve deniz suyunun yaklaşık 18 derece civarında olmasının beklendiğini söyledi. Maratonun Tertip Komitesi Sözcüsü 72 yaşındaki yüzücü Necati Sağır, maratonun bu yılki temasının iklim krizi ve orman yangınları olduğunu hatırlattı. Yüzücüler ve Datça Belediye Başkanı Abdullah Gürsel Uçar, bu yıl 16'ncısı gerçekleştirilecek olan maratona tüm yüzücüleri beklediklerini söyledi. Belediye Başkanı Uçar ise bu yılki temanın çok anlamlı olduğunu belirterek, "Geleceğimiz için, iklim krizi ve orman yangınlarının daha fazla konuşulması gerektiğine inanıyorum. Kulaçlarınız, bir daha yaşanmayacak felaketler için olsun. İklim değişikliği nedeniyle yaşanan sıkıntılara karşı şimdiden alınacak önlemler için olsun" dedi.