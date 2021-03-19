Son dakika haberleri! KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Hastalardaki psikolojik baskı ölüm korkusu oluşturuyor"

Son dakika gündem haberine göre Edirne'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ilk gününden beri özveriyle çalışan ve bu süreçte yakalandıkları hastalığı yenerek görevlerinin başına dönen hemşireler, yaşadıkları zorlukları anlattı.

Edirne'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ilk gününden beri özveriyle çalışan ve bu süreçte yakalandıkları hastalığı yenerek görevlerinin başına dönen hemşireler, yaşadıkları zorlukları anlattı.

Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesinde Kovid-19 servisinde çalışan Nuray Türkeri, AA muhabirine, çok sayıda koronavirüs hastasını ekip arkadaşlarıyla sağlığına kavuşturduğunu söyledi.

Bu süreçte kendisinin de aynı hastalığa yakalandığını, çok zor ve ağır bir dönem geçirdiğini belirten Türkeri, "Bazen acı verecek derecede nefes darlığım oldu. İlaç tedavisi ve tedbirlere uyarak hastalığı atlattım." dedi.

Hastalığının nefes darlığı belirtisiyle başladığını anlatan Türkeri, şöyle devam etti:

"Bu süreç gerçekten zor geçiyor, atlatılması da çok güç. Hastalardaki psikolojik baskı ölüm korkusu oluşturuyor. Kovid-19 bende korku yarattı. Anksiyete bozukluğu oldu. Daha sonra Sağlık Bakanlığının iletişime geçmesiyle bana destek sağlandı. Tavsiyem hep birlikte birbirimize destek olup hastalıkla mücadele edelim. Maskemizi takalım, mesafemizi koruyalım ve hijyen kurallarını titizlikle uygulayalım. Güzel günlere hep birlikte ulaşacağız."

- "Psikolojik boyutu çok farklıydı"

Aynı serviste çalışan hemşire İrem Demiray da bir süre önce yaptırdığı test sonucunun pozitif çıktığını anlattı.

"Ateş, öksürük ve göğüs ağrım oldu. Bu hastalığın psikolojik boyutu çok farklıydı" diyen Demiray, ilaç tedavisi ve aldığı önlemler sayesinde sağlığına kavuştuğunu dile getirdi.

Ailesiyle temaslı olduğu için bir süre bunun sıkıntısını yaşadığını vurgulayan Demiray, "Bu süreç beni zorladı. Çok şükür onlar pozitif çıkmadı." ifadelerini kullandı.

Hastanede bir temizlik personelinin de Kovid-19'a yakalandığını belirten Demiray, "Arkadaşımızın durumu ağırlaşınca yoğun bakımda tedavisine devam edildi. Onu o şekilde görmek bizi çok üzdü. Bizim sağlık çalışanları olarak vatandaşlarımızdan isteğimiz temel korunma tedbirlerine uysunlar. Bize bu şekilde yardımcı olsunlar. Maske, mesafe ve hijyen salgına karşı çok önemli bir kalkan. Lütfen buna uysunlar." sözlerine yer verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci