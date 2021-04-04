Son dakika haberleri: Kosova'nın yeni Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani oldu
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Son dakika haberleri: Kosova'nın yeni Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani oldu

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Son dakika haberleri: Kosova'nın yeni Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani oldu

Son dakika haber... Kosova Meclisi'nde yapılan oylamada ülkenin yeni Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani oldu.

Kosova Meclisi'nde yapılan oylamada ülkenin yeni Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani oldu.

Kosova Meclisi'nde yapılan oylamada ülkenin yeni Cumhurbaşkanı seçildi. Meclisteki üçüncü tur oylamada, 71 oy olan Vjosa Osmani Kosova'nın yeni Cumhurbaşkanı oldu. Oylamaya 120 milletvekilinden 82'si katılırken, birinci ve ikinci turlarda seçim için gerekli olan üçte iki çoğunluk elde edilemedi. Osmani'nin rakibi Nasuf Bejta ise, seçimlerde hiç oy alamazken 11 oy geçersiz sayıldı.

Son turda da Cumhurbaşkanı seçimi yapılamasaydı ülkede erken seçim gündeme gelecekti. Osmani, ülkenin 2008 yılında bağımsızlığını ilan etmesinden bu yana Kosova'nın 5'inci cumhurbaşkanı oldu.

Eski Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi, Lahey Uluslararası Savaş Suçları Kosova Özel Mahkemesi tarafından hakkında hazırlanan savaş suçları iddianamesinin kabul edilmesinin ardından geçen sene 5 Kasım'da görevinden istifa ettiğini duyurmuş, ardından Osmani, Kasım 2020 ile Mart 2021 arasında cumhurbaşkanı vekili olarak görev yapmıştı.

-İHA-

Son dakika haberleri: Kosova'nın yeni Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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