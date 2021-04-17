KORONAVİRÜSE 'KIRMIZI SOĞAN' ETKİSİ; VİRÜSÜN AKCİĞER TUTULUMUNU ENGELLİYOR
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KORONAVİRÜSE 'KIRMIZI SOĞAN' ETKİSİ; VİRÜSÜN AKCİĞER TUTULUMUNU ENGELLİYOR

KORONAVİRÜSE 'KIRMIZI SOĞAN' ETKİSİ; VİRÜSÜN AKCİĞER TUTULUMUNU ENGELLİYOR
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Sağlık

Kırmızı soğan koronavirüsün akciğer tutulumunu engelliyorKoronavirüse karşı 'kırmızı soğan suyu' önerisiGökçe KARAKÖSE, Hüseyin ÇAKMAK / İSTANBUL, - Koronavirüse karşı alınan doğal tedbirlerin önemine değinen Fitoterapi Uzmanı Dr. Öğr.

Kırmızı soğan koronavirüsün akciğer tutulumunu engelliyor

Koronavirüse karşı 'kırmızı soğan suyu' önerisi

Gökçe KARAKÖSE, Hüseyin ÇAKMAK/ İSTANBUL, - Koronavirüse karşı alınan doğal tedbirlerin önemine değinen Fitoterapi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Serhat Koran, kırmızı soğanın koronavirüsün akciğer tutulumunu engellediğini söyledi. Koran, "Kırmızı soğan kaynatılarak her gün 2 bardak içilebilir. Vücudumuzun direncini de artıracaktır" dedi.

Hemen hemen herkesin mutfağında bulunan kırmızı soğan koronavirüsle mücadelede ilk sırada yer alan sebzelerden biri. Kan basıncını düzenleyen, kan pıhtılaşmasını önleyen ve kalp sağlığına faydaları kanıtlanan kırmızı soğanın içerdiği kuersetin maddesinin koronavirüste etkili olduğunu belirten Medipol Mega Üniversitesi Hastanesi'nden Fitoterapi ve Akupunktur Uzmanı Dr. Serhat Koran, tavsiyelerde bulundu. Kuersetinin virüsün çoğalmasını ve bir araya gelmesini engelleyen bir madde olduğunu dile getiren Koran, "Yapılan çalışmalar virüsün belli bir bölgede, özellikle de akciğerde toplanmasını engellediği gösterdi. Kuersetin tabletler halinde de satılıyor. Kırmızı soğan dışında başka sebze ve meyvelerde de bulunuyor ama birçoğu ülkemizde değil yabani ortamlarda yetişiyor" diye konuştu.

KIRMIZI SOĞAN KORONAVİRÜSLE SAVAŞIYOR

Koran, "Kırmızı soğanın içerdiği kuersetin maddesi, virüsün çoğalmasını ve bir araya gelmesini, gruplar halinde çoğalmasını engelleyen bir madde. Yapılan çalışmalar virüsün belli bir bölgede, özellikle de akciğerde toplanmasını engellediğini gösterdi. Kırmızı soğan, vücudumuzun direncini artıracaktır. Yüksek oranda anti-oksidan etkisi verecektir. Kuersetinden dolayı da koronavirüsle ciddi bir şekilde savaşacaktır" ifadelerini kullandı.

HER GÜN 2 BARDAK ÖNERİSİ

Kırmızı soğanın kaynatılarak içilmesi gerektiğini dile getiren Koran, "Tavsiyem şu; soğanın dışındaki bir ya da iki tabakayı çıkarıp kalanı 4'e böldükten sonra suda kaynatalım. 3-4 dakika soğumasını bekledikten sonra bu suyu gün boyu içebiliriz. Kaynayan soğanları da yememiz de fayda var. Her gün 2'şer bardak içilebilir" dedi.

Tüketimde yaş sınırı olmadığına dikkat çeken Koran, suyu tüketemeyen çocukların bal ve pekmez eşliğinde de kullanabileceklerini söyledi.

ENFEKSİYON DÖNEMİNDE DAHA FAZLA İÇİLEBİLİR

Enfeksiyon döneminde kırmızı soğan suyunun daha fazla içilebileceğini belirten Koran, "Hastalık başlamadan kullanılırsa o kadar faydalı olacaktır. Enfeksiyon başlamadan, her gün tüketmekte fayda var. Vücudun direnci, yediğimiz içtiğimiz şeylerin de bunda etkisi var. Virüsün zarını erittiğine dair çalışmalar var. Virüs belli bir rakama ulaştığında hastalık yapabildiği için virüsün çoğalmasını azaltmak demek, hastalıktan kurtulmak demek" diye konuştu.

KORONAVİRÜSE 'KIRMIZI SOĞAN' ETKİSİ; VİRÜSÜN AKCİĞER TUTULUMUNU ENGELLİYOR
KORONAVİRÜSE 'KIRMIZI SOĞAN' ETKİSİ; VİRÜSÜN AKCİĞER TUTULUMUNU ENGELLİYOR
KORONAVİRÜSE 'KIRMIZI SOĞAN' ETKİSİ; VİRÜSÜN AKCİĞER TUTULUMUNU ENGELLİYOR
KORONAVİRÜSE 'KIRMIZI SOĞAN' ETKİSİ; VİRÜSÜN AKCİĞER TUTULUMUNU ENGELLİYOR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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