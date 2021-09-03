Son dakika haberleri! Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 23 bin 496 oldu (2)

Son dakika gelişmesine göre SİVAS VE MALATYA'NIN RENGİ MAVİBakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamanın devamında, "Sivas ve Malatya, 18 yaş ve üstü nüfusta yüzde 75'in üzerine çıkan ilk doz aşı oranlarıyla, Covid-19 Risk Haritasında artık Mavi. İkinci doz aşıyı yaptırma oranı Sivas'ta yüzde 61.8, Malatya'da yüzde 57.2.