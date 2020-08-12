Akraba olan iki sürücü, köprüde trafik kazasına karıştı: 2 yaralı Antalya'nın Manavgat ilçesinde, kontrolden çıkarak köprü kenarındaki bariyerlere çarpan otomobile, arkadan gelen kamyonet çarptı. Kazada, akraba olan iki sürücü yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesi çevreyolu köprüsünde bariyerlere çarpıp ters dönen otomobile, arkadan gelen kamyonet çarptı. Kazada, iki sürücü yaralandı.

Kaza, Manavgat Çevreyolu köprüsünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Osman Teke'nin kullandığı 07 ADC 516 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak köprü kenarındaki bariyerlere çaptı. Bir süre sürüklenen ve ters yöne dönen otomobile, arkadan gelen Ahmet Ali Çelik'in kullandığı 07 UJ 110 plakalı kamyonet çarptı.

KAMYONET SÜRÜCÜSÜ İLE OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

Meydana gelen kazada kamyonet sürücüsü Çelik ile otomobil sürücüsü Teke yaralandı. Kazayı görenler sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralılara ilk müdahaleyi ise sağlık ekipleri gelene kadar çevredeki vatandaşlar yaptı. Yaralılar, daha sonra ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Akraba olan iki sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

ARAÇLARIN ÇEKİLMESİNİN ARDINDAN TRAFİK NORMALE DÖNDÜ

Diğer yandan kaza nedeniyle nedeniyle tek şeritten sağlanan trafikten dolayı uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan araçların çekilmesinin ardından trafik normale döndü.

Kaynak: İHA