Konya'nın Taşkent ilçesinde sel nedeniyle 3 mahalleye ulaşım kesildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Konya'nın Taşkent ilçesinde sel nedeniyle 3 mahalleye ulaşım kesildi

24.03.2021 10:38 | Son Güncelleme: 24.03.2021 11:03

Konya'nın Taşkent ilçesinde sel nedeniyle 3 mahalleye ulaşım kesildi Taşkent ilçesinde kuvvetli lodos ve sağanak yağışın etkisiyle yaşanan su baskınların nedeniyle yol ve köprüler hasar gördü 3 mahalle ile ulaşım sağlanamıyor Konya'nın Taşkent ilçesinde aralıklarla devam eden kuvvetli lodos...

Konya'nın Taşkent ilçesinde sel nedeniyle 3 mahalleye ulaşım kesildi

Taşkent ilçesinde kuvvetli lodos ve sağanak yağışın etkisiyle yaşanan su baskınların nedeniyle yol ve köprüler hasar gördü 3 mahalle ile ulaşım sağlanamıyor

KONYA - Konya'nın Taşkent ilçesinde aralıklarla devam eden kuvvetli lodos ve sağanak yağışın karları eritmesiyle sel felaketi yaşandı. Yol ve köprülerin zarar gördüğü ilçede, 3 mahalleye ulaşım sağlanamıyor.

Edinilen bilgiye göre, Pazartesi günü akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla etkisini artıran sağanak yağış, lodosun karları eritmesiyle su baskınlarına neden oldu.

Taşkent Belediye Başkanı Osman Arı, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ilçenin tamamında yağışların etkili olduğunu ve kar sularının erimesiyle birlikte su baskınlarının yaşandığını söyledi. Yol ve köprülerin hasar gördüğü Balcılar, Çetmi ve Bolay mahallelerine ulaşımın sağlanamadığını dile getiren Arı, şunları kaydetti: "22-23-24 Mart tarihlerinde yoğun yağış ve fırtına sebebiyle ilçemizde maddi manevi büyük hasarlar oluştu. Mahallelerimize ulaşan yollar ciddi hasar gördü ve kullanılamaz hale geldi. İlçemiz genelinde mağdur olmuş tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun diyorum. Rabbim beterinden korusun. Can ve mal kaybı olmadan bu günlerden geçmeyi nasip etsin" dedi.

Yollar, köprüler, taşkın koruma kanalları ve tarım arazilerinin de hasar gördüğünü dile getiren Arı, su baskınlarının etkisinin bugün ve yarın daha iyi anlaşılacağını sözlerine ekledi.

Konya'nın Taşkent ilçesinde sel nedeniyle 3 mahalleye ulaşım kesildi
Konya'nın Taşkent ilçesinde sel nedeniyle 3 mahalleye ulaşım kesildi
Konya'nın Taşkent ilçesinde sel nedeniyle 3 mahalleye ulaşım kesildi
Konya'nın Taşkent ilçesinde sel nedeniyle 3 mahalleye ulaşım kesildi
Konya'nın Taşkent ilçesinde sel nedeniyle 3 mahalleye ulaşım kesildi
Konya'nın Taşkent ilçesinde sel nedeniyle 3 mahalleye ulaşım kesildi
Konya'nın Taşkent ilçesinde sel nedeniyle 3 mahalleye ulaşım kesildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FATİME ÖZAĞIR BİLGİLİ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Süleyman Soylu Vladimir Putin Mustafa Destici Bekir Pakdemirli
Magazin Ezgi Mola Merve Dizdar Şeyma Subaşı Uraz Kaygılaroğlu
Spor Caner Erkin Fatih Terim Gökhan Gönül Aykut Kocaman Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kar Dolar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Konya'nın Taşkent ilçesinde sel nedeniyle 3 mahalleye ulaşım kesildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.3.2021 11:05:03. #1.15#
title