Son dakika haberleri... Konya merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 15 gözaltı

Son dakika gündem haberi: KONYA merkezli 7 ilde, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına sözde mahrem imamlık yaptığı öne sürülen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.

KONYA merkezli 7 ilde, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına sözde mahrem imamlık yaptığı öne sürülen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin, TSK'daki yapılanmasın sözde mahrem imamlık yaptığı öne sürülen 16 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bugün Konya merkezli 7 ilde daha önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 15 kişi gözaltına alındı. Diğer 1 şüphelinin yakalanması için de çalışmalar sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem Yıldız