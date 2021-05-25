Son dakika haberleri... Konya merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 15 gözaltı
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Son dakika haberleri... Konya merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 15 gözaltı

Son dakika haberleri... Konya merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 15 gözaltı
Demirören Haber Ajansı / Adem Yıldız - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: KONYA merkezli 7 ilde, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına sözde mahrem imamlık yaptığı öne sürülen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.

KONYA merkezli 7 ilde, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına sözde mahrem imamlık yaptığı öne sürülen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin, TSK'daki yapılanmasın sözde mahrem imamlık yaptığı öne sürülen 16 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bugün Konya merkezli 7 ilde daha önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 15 kişi gözaltına alındı. Diğer 1 şüphelinin yakalanması için de çalışmalar sürüyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem Yıldız

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