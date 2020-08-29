Son dakika haberleri! KONYA Flamingoların yaşam alanı daralıyor Son dakika gelişmesine göre Flamingoların yaşam alanı daralıyorKONYA'nın Kulu ilçesinde, çoğu flamingo olmak üzere 200'e yakın kuş türüne ev sahipliği yapan Düden Gölü'nde, kontrolsüz sulama ve küresel ısınma nedeniyle başlayan kuraklık yüzünden, kuşların yaşam alanı daralmaya başladı.

Flamingoların yaşam alanı daralıyor

KONYA'nın Kulu ilçesinde, çoğu flamingo olmak üzere 200'e yakın kuş türüne ev sahipliği yapan Düden Gölü'nde, kontrolsüz sulama ve küresel ısınma nedeniyle başlayan kuraklık yüzünden, kuşların yaşam alanı daralmaya başladı. Kulu Doğal Hayatı Koruma Derneği Başkanı Murat Uludağ, "Flamingoların yaşam alanı gittikçe daralıyor. Daracık bir alana kısılmışlar. Gelin hep birlikte kuşlarımıza sahip çıkalım" dedi.

Kulu ilçesinin 5 kilometre doğusunda ve yakınındaki Tuz Gölü'nün kuzeyinde yer alan, halk arasında 'Kulu Gölü' olarak da bilinen Düden Gölü, 860 kilometrekare alana sahip, kapalı ve sığ olma özelliği taşıyor. Göl, flamingo, yaz ördeği, Macar ördeği, pasbaş patka, dikkuyruk, kılıçgaga, büyük cılıbıt, Akdeniz martısı ve gülen sumru gibi 200 türden yaklaşık 42 bin kuşa ev sahipliği yapıyor. Göl, Değirmenözü Çayı olmak üzere çevresindeki küçük derelerden besleniyor. Gölde kuşların üreme kolonileri bulunan 9 küçük ada, ilkbahar ve yaz aylarında otlarla kaplanıyor. Kuşların çoğu flamingo olduğu için 'flamingo cenneti' de denilen gölde, kontrolsüz sulama ve küresel ısınmadan kaynaklanan kuraklık meydana gelince kuşların da yaşam alanı daralmaya başladı.

'FLAMİNGOLARIN YAŞAM ALANI DARALIYOR'

Kulu Doğal Hayatı Koruma Derneği Başkanı Murat Uludağ, Düden Gölü'ne su takviyesi yapılarak canlandırılması gerektiğini belirterek, endişelerini ve tavsiyelerini şöyle anlattı:

"Düden Gölü'ndeki flamingoların yarattığı bu güzellik karşısında diyecek bir şey yok. Bu güzelliği artık kurtarmamız gerekiyor. Bu güzellik karşısında ne kadar önem ve hassasiyet gösterilirse, ülkemiz kazanacaktır ve dünya kazanacaktır. Devlet büyüklerimizden istirhamımız, kuş cenneti olan Düden Gölü'nü suyla beslenmesi. Farklı projeler üretilerek bu suyun devamının sağlanması. Hem Düden Gölü kurtulacak, hem kuşlar kurtulacak. Bu dünyada hayvanların da yaşama hakkının olduğunu bilmemiz lazım. Flamingoların yaşam alanı gittikçe daralıyor. Daracık bir alana kısılmışlar. Kulu içerisinden geçen bir deremiz var. O da kurudu, fakat Kulu'nun atık sularının arıtılıp aktığı küçük bir bölge kalmış. Gölün alanının genişletilip, kuşlara daha fazla alan açmamız gerekiyor. Eğer göl genişletilirse buraya dünyanın dört bir yanından turistler gelecek. Gelin hep birlikte 200'ün üzerindeki kuş türüne sahip çıkalım. Gördükçe çok üzülüyoruz. İçimiz kan ağlıyor. Bizim isteğimiz, sayın Cumhurbaşkanımızdan, bakanlarımızdan bu konuya el atmalarını istiyoruz"

Kaynak: DHA