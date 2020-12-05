Son dakika haber! Konya'da soba faciası: 3 ölü
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Son dakika haber! Konya'da soba faciası: 3 ölü

05.12.2020 10:14 | Son Güncelleme: 05.12.2020 12:19

Son dakika haber... Konya'da soba faciası: 3 ölü Konya'nın Halkapınar ilçesinde bağ evinde yakılan sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 3 kişi hayatını kaybetti.

Konya'da soba faciası: 3 ölü

KONYA - Konya'nın Halkapınar ilçesinde bağ evinde yakılan sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 3 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Halkapınar ilçesi Eskihisar Mahallesinde Murat Işıklı (33), kendisine ait tek gözlü bağ evinde arkadaşları Barış İçöz ve Hüseyin Temel ile birlikte alkol almaya başladı. Bağ evinde otururken sobayı yakan 3 arkadaş, ilerleyen saatlerde kendilerini merak eden yakınları tarafından saat 04.30 sıralarında bağ evinde hareketsiz bir şekilde bulundu. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine ambulans ve jandarma sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde 3 arkadaşın karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatlarını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekiplerinin evde yaptığı incelemede, ilk bulgulara göre şahıslarda kesici, delici ve ateşli silah izine rastlanmadığı öğrenildi. Hayatını kaybeden 3 arkadaşın cesedi, savcının talimatıyla kesin ölüm sebeplerinin tespiti için otopsi yapılmak üzere Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Son dakika haber! Konya'da soba faciası: 3 ölü
Son dakika haber! Konya'da soba faciası: 3 ölü
Son dakika haber! Konya'da soba faciası: 3 ölü
Son dakika haber! Konya'da soba faciası: 3 ölü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CİHAN KARAKIŞ

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