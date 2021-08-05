Son dakika haber! Yedi kişinin öldürülmesiyle ilgili yakalanan katil zanlısı Mehmet Altun adliyeye sevk edildi
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Son dakika haber! Yedi kişinin öldürülmesiyle ilgili yakalanan katil zanlısı Mehmet Altun adliyeye sevk edildi

Anadolu Ajansı / Anıl Kuru - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Konya'da 7 kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan zanlı Mehmet Altun, adliyeye sevk edildi.

Konya'da 7 kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan zanlı Mehmet Altun, adliyeye sevk edildi.

Bozkır ilçesine bağlı Üçpınar Mahallesi'nde polis ve jandarma ekiplerinin arama tarama faaliyeti sırasında saklandığı mezarlıkta dün yakalanan Mehmet Altun'un emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlı, özel harekat ve çevik kuvvet polisleri eşliğinde, geniş güvenlik önlemleri altında Konya Adliyesi'ne sevk edildi.

Olay

Konya'nın merkez Meram ilçesinde 30 Temmuz'da yaşanan olayda, bir evden silah sesleri geldiği ihbarı üzerine bölgeye giden polis ekipleri, Yaşar, Barış, Serap, Serpil, İpek, Metin ve Sibel Dedeoğulları'nın cesediyle karşılaşmış, yapılan incelemede aynı aileden 7 kişinin, silahla öldürüldüğü belirlenmişti.

Katil zanlısı Mehmet Altun, dün Bozkır ilçesine bağlı Üçpınar Mahallesi'ndeki mezarlıkta yakalanmıştı.

Son dakika haber! Yedi kişinin öldürülmesiyle ilgili yakalanan katil zanlısı Mehmet Altun adliyeye sevk edildi
Son dakika haber! Yedi kişinin öldürülmesiyle ilgili yakalanan katil zanlısı Mehmet Altun adliyeye sevk edildi
Son dakika haber! Yedi kişinin öldürülmesiyle ilgili yakalanan katil zanlısı Mehmet Altun adliyeye sevk edildi
Son dakika haber! Yedi kişinin öldürülmesiyle ilgili yakalanan katil zanlısı Mehmet Altun adliyeye sevk edildi
Son dakika haber! Yedi kişinin öldürülmesiyle ilgili yakalanan katil zanlısı Mehmet Altun adliyeye sevk edildi
Son dakika haber! Yedi kişinin öldürülmesiyle ilgili yakalanan katil zanlısı Mehmet Altun adliyeye sevk edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Anıl Kuru

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