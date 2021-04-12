Son dakika haberleri: Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, belediyenin yatırımlarını anlattı

Bir son dakika haberine göre Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Mevlana Çarşısı ve Altın Çarşı'nın yerine yapılacak mimari projenin müellifinin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve Taksim Camisi'ni çizen dünyanın sayılı mimarlarından birisi olduğunu söyledi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Mevlana Çarşısı ve Altın Çarşı'nın yerine yapılacak mimari projenin müellifinin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve Taksim Camisi'ni çizen dünyanın sayılı mimarlarından birisi olduğunu söyledi.

Altay, Mevlana Kültür Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, belediyenin şehirde başlattığı projelerle kent istihdamına katkılarını anlattı.

Yapımı tamamlanarak geçtiğimiz aylarda Konya-Ankara kara yolu üzerinde faaliyete geçirilen ASELSAN fabrikasının tam kapasite üretime geçmesiyle 800'ü mühendis olmak üzere bin 200 kişiye istihdam sağlanacağını ifade eden Altay, kentte istihdama hizmet etmesi için belediyeye ait olan 1 milyon 500 bin metrekare alanı ASELSAN'a ücretsiz olarak devrettiklerini kaydetti.

Mevlana Çarşısı'nın yerine yapılacak proje

Alaaddin Tepesi çevresindeki cephe iyileştirme çalışmalarında birinci etabın tamamlandığını, ikinci etaptaki binalarında tamamlanmasıyla bunun şehrin ticaret, turizm ve istihdamına katkı sağlayacak bir başka çalışma olduğunu ifade eden Altay, yıkımı tamamlanan Mevlana Çarşısı ile Altın Çarşı'nın yerine yapılacak proje hakkında da şunları söyledi:

"Süreç çok iyi gidiyor. Her külfetin bir nimeti var. Salgın nedeniyle pek çok esnafımız zaten dükkanı kapalıydı. Bu zaman dilimine denk gelmesi nedeniyle inşaatımız çok hızlı ilerliyor. Mevlana Çarşısı ve Altın Çarşı'nın yerine yapılacak mimari projenin müellifi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve Taksim Camisi'ni çizen dünyanın en ünlü mimarlarından birisi. İnşallah yıl sonuna geldiğimizde bu binaları ticarete kazandırmış olacağız. Böylece Mevlana meydanından Aziziye ve bedestene doğru turizmin artmasını arzu ediyoruz."

Belediyeye ait 69 KOMEK merkezinin faal olduğunu belirten Altay, buradaki meslek edindirme kurslarına katılan kursiyerlerin ortaya çıkardığı ürünlerden iki yeni markanın ortaya çıktığını ve ürünlerin internetten üzerinden satıldığını belirtti.

Tarımsal destekler

Köyler ve ilçelerde yaşayan çiftçilere, üretim ve istihdam artırma amaçlı verdikleri makina, ekipman, fide desteğinin süreceğini dile getiren Altay, "Konya bir tarım şehri, bugüne kadar 210 milyon liralık çiftçimize tarımsal destekte bulunduk. Köylerimizde, ilçelerimizde yaşayan insanlarımızın gelirlerini arttıramazsak orada yaşamalarının bir anlamı yok. Her zaman çiftçilerimizin yanındayız. Böylece tarımsal üretimde ciddi bir artış olmasını hedefliyoruz. Ayrıca kurmuş olduğumuz kooperatiflerin satışlarının yapılması içinde yöresel ürün satış merkezleriyle ilgili bir çalışma yürütüyoruz." ifadelerini kullandı.

KOSKİ ve metro yatırımları

Konya ve ilçelerinde KOSKİ yatırımlarının 474 milyon liraya ulaştığını aktaran Altay, yapımında sona yaklaşılan Mavi Tünel'e belediye tarafından 25 megavatlık hidroelektrik santrali inşa edildiğini ve bunun 5 yılda kendini amorti edecek bir santral olduğunu kaydetti.

Metro çalışmalarında da 1 milyar 200 milyon lira tutan yatırım bedeli için kredi onaylama sürecinin halen devam ettiğini ifade eden Altay, ayrıca Sille'deki cephaneliğin Çumra'ya yapacakları yeni mühimmat depolarına taşınarak eski cephanelik arazisinin yeni bir kentsel dönüşüme sokulacağını da sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Taner Aydın