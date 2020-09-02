Aralarında husumet bulunan komşu iki ailenin bıçaklı kavgası kanlı bitti: 4 yaralı
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Aralarında husumet bulunan komşu iki ailenin bıçaklı kavgası kanlı bitti: 4 yaralı

Gaziantep'te, aralarında husumet bulunan komşu iki aile arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Bıçakların kullanıldığı kavgada 4 kişi yaralanırken, olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Aralarında husumet bulunan komşu iki ailenin bıçaklı kavgası kanlı bitti: 4 yaralı
02.09.2020 18:12 | Son Güncelleme: 02.09.2020 19:14

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, komşu iki aile arasında çıkan ve bıçakların da kullanıldığı kavgada 4 kişi yaralandı. Kavgayı, olay yerine gelen polis ekipleri güçlükle sonlandırdı. 3 kişinin gözaltına alındığı kavga, bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.

Aralarında husumet bulunan komşu iki ailenin bıçaklı kavgası kanlı bitti: 4 yaralı

4 KİŞİ YARALANDI

Olay, sabah saatlerinde Pınarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet bulunduğu iddia edilen komşu iki aile üyeleri arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Bıçakların kullanıldığı kavgada Oktay G. (22), Ahmet G. (19), Kenan G. (22) ve Mecnun Ç. (32) yaralandı.

Aralarında husumet bulunan komşu iki ailenin bıçaklı kavgası kanlı bitti: 4 yaralı

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Kavga, ihbar üzerine gelen polisin müdahalesi ile sonlandırıldı. Yaralananlar ise ambulanslarla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan yaralıların, hayati tehlikeleri olduğu için Gaziantep'e sevk edildiği öğrenildi. Polis ekipleri ise, yeni bir olay yaşanmaması için mahalle ve hastanede önlem aldı. Kavgaya karıştığını saptadığı biri kadın 3 kişi ise gözaltına alındı.

KAVGA ANI KAMERADA

Husumetli iki aile arasındaki kavga, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

Kaynak: DHA

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