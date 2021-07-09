Son dakika haberi: Şoförün yolcuyu darbetmeden önceki tartışma kameraya yansıdı
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Son dakika haberi: Şoförün yolcuyu darbetmeden önceki tartışma kameraya yansıdı

Demirören Haber Ajansı / Alişan Koyuncu - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: İZMİT'te halk otobüsü şoförünün tartıştığı yolcuyu otobüsten indirip tekme tokat dövmeden önce, araç içinde yaşanan tartışmanın görüntüleri ortaya çıktı.

İZMİT'te halk otobüsü şoförünün tartıştığı yolcuyu otobüsten indirip tekme tokat dövmeden önce, araç içinde yaşanan tartışmanın görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde tarafların tartıştığı, otobüs şoförünün yolcuyu iterek indirdiği görülüyor.

İzmit- Gündoğdu seferini yapan halk otobüsünde seyahat eden yolcu ineceği durakta aracın durmadığını iddia etti. Şoför ise düğmeye basılmadığını belirtti. Yolcu, bunun üzerine şoförün yanına gelerek, "Neden durmuyorsun?" diye bağırdı. Şoför, yolcuya düğmeye basmadığını ve bu nedenle durmadığını söyledi. Bunun üzerine aracı durduran şoför ile yolcu arasında tartışma çıktı. Yolcu otobüsten inmeyince, "Kapıyı açtık inmedin, diğer durakta inersin o zaman" diyen şoför, yoluna devam etti. Bir süre daha devam eden tartışmanın ardından şoför, aracı durdurup, "İn arabadan adamın canını sıkma" dedikten sonra yolcuyu kolundan iterek indirdi. Yolcu da iterek karşılık verince şoför, tekme tokat saldırdı. Kavgayı, araya giren diğer yolcular ayırdı. Otobüs şoförü, daha sonra araca binerek seferine devam etti. 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olayla ilgili idari soruşturma başlatırken, sürücü soruşturma tamamlanıncaya kadar görevden alındı.

Bu arada, otobüste yaşanan tartışma, aracın güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, tarafların tartıştığı ve şoförün yolcuyu omzundan iterek dışarıya çıkardığı görülüyor.   


Son dakika haberi: Şoförün yolcuyu darbetmeden önceki tartışma kameraya yansıdı
Son dakika haberi: Şoförün yolcuyu darbetmeden önceki tartışma kameraya yansıdı
Son dakika haberi: Şoförün yolcuyu darbetmeden önceki tartışma kameraya yansıdı
Son dakika haberi: Şoförün yolcuyu darbetmeden önceki tartışma kameraya yansıdı
Son dakika haberi: Şoförün yolcuyu darbetmeden önceki tartışma kameraya yansıdı
Son dakika haberi: Şoförün yolcuyu darbetmeden önceki tartışma kameraya yansıdı
Son dakika haberi: Şoförün yolcuyu darbetmeden önceki tartışma kameraya yansıdı
Son dakika haberi: Şoförün yolcuyu darbetmeden önceki tartışma kameraya yansıdı
Son dakika haberi: Şoförün yolcuyu darbetmeden önceki tartışma kameraya yansıdı
Son dakika haberi: Şoförün yolcuyu darbetmeden önceki tartışma kameraya yansıdı
Son dakika haberi: Şoförün yolcuyu darbetmeden önceki tartışma kameraya yansıdı
Son dakika haberi: Şoförün yolcuyu darbetmeden önceki tartışma kameraya yansıdı
Son dakika haberi: Şoförün yolcuyu darbetmeden önceki tartışma kameraya yansıdı
Son dakika haberi: Şoförün yolcuyu darbetmeden önceki tartışma kameraya yansıdı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alişan Koyuncu

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Halk otobüsü şoförü, ineceği durakta durmadığı için üstüne yürüyen yolcuya tekme ve yumruklarla saldırdı
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