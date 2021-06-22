Son dakika haberi... KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, BM Genel Sekreterinin Özel Danışmanı Lute'yi kabul etti

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Son dakika haberi... - KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, BM Genel Sekreterinin Özel Danışmanı Lute'yi kabul etti Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute'yi kabul etti.

- KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, BM Genel Sekreterinin Özel Danışmanı Lute'yi kabul etti

LEFKOŞA - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute'yi kabul etti.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kıbrıs'a geldi. Sabah saatlerinde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis ile görüşme gerçekleştiren Lute, daha sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geçti. Lute, ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından kabul edildi. Cumhurbaşkanlığı Sarayında gerçekleştirilen görüşme 13.00'te başladı.

Görüşmede BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute'un Nisan ayında Cenevre'de 5+BM konferansı sonrası ilk kez tarafların tutumunu öğrenmek ve BM'nin Kıbrıs sorunuyla ilgili bundan sonraki yol haritasını belirlemesi bekleniyor.

Lute, Kıbrıs'ta siyasi liderler dışında sivil toplum örgütleri ve parti, kurum ve kuruluşların temsilcileri ile de bir araya gelecek ve perşembe günü adadan ayrılacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Emir Abdurrahman Bulut