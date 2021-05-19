Son dakika haberleri! KKTC Başbakanı Saner: "En geç 2022 başında Ercan Havalimanı'nın yeni terminalini kullanıma açmayı hedefliyoruz"
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Son dakika haberleri! KKTC Başbakanı Saner: "En geç 2022 başında Ercan Havalimanı'nın yeni terminalini kullanıma açmayı hedefliyoruz"

Son dakika haberleri! KKTC Başbakanı Saner: 'En geç 2022 başında Ercan Havalimanı'nın yeni terminalini kullanıma açmayı hedefliyoruz'
Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersan Saner, Ercan Havalimanı'nın yeni terminalinin 2021 sonu veya 2022 başında KKTC halkının hizmetine açılacağını söyledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersan Saner, Ercan Havalimanı'nın yeni terminalinin 2021 sonu veya 2022 başında KKTC halkının hizmetine açılacağını söyledi.

Saner, beraberindeki heyetle yapımı süren Ercan Havalimanı'nın yeni terminalinde incelemelerde bulundu. Saner'e, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay ve Maliye Bakanı Dursun Oğuz da eşlik etti.

Yapılan teknik çalışmalar, altyapı ve inşaat hakkında bilgi alan Saner, çalışmaların hızlanması ve inşaatla ilgili ortaya çıkan sorunların çözümü yönünde ilgililere talimat verdi.

Saner, burada yaptığı açıklamada, yeni terminalin genel inşaat çalışmaları, elektrik, su, telefon, yol ve diğer altyapı çalışmalarında gelinen aşamayla ilgili bilgiler aldığını belirtti.

"Başbakan olarak ben de konuları yakinen takip ediyorum"

Atılacak adımların bir program dahilinde en kısa sürede tamamlanmasıyla ilgili Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı koordinatörlüğünde çalışmaların hızla yürütüleceğini söyleyen Saner, "Bu konuda Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığının yapacağı çalışma sonrasında ortaya koyacağı maliyete göre Maliye Bakanlığı'nın gerekli kaynağı bir an önce sağlayıp, 2021 sonu veya en geç 2022 başında Ercan Havalimanı'nın yeni terminalini halkın kullanımına açmayı hedefliyoruz." dedi.

Saner, "Başbakan olarak ben de konuları yakinen takip ediyorum. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı da bu konuda yoğun çalışma içindeler." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan

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