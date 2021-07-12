Son dakika haberleri: Kızı ve torunlarının ardından anneanne de öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri: Kızı ve torunlarının ardından anneanne de öldü

Son dakika haberleri: Kızı ve torunlarının ardından anneanne de öldü
Demirören Haber Ajansı / Haluk Karaaslan - Haberler | Güncel

Son dakika haber... ANKARA'nın Mamak ilçesinde kızı Meryem Atsak (23) ile torunları Ömer İsmail Atsak (2) ve Merve Atsak'ın (1), tabancayla vurularak ölmeleri ardından aynı silahla kendini vuran Öznur Aydın (55) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

ANKARA'nın Mamak ilçesinde kızı Meryem Atsak (23) ile torunları Ömer İsmail Atsak (2) ve Merve Atsak'ın (1), tabancayla vurularak ölmeleri ardından aynı silahla kendini vuran Öznur Aydın (55) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Küçük Kayaş Mahallesi Şehit Hanifi Caddesi'nde 7 Temmuz'da meydana gelen olayda Meryem, çocukları Merve ve Ömer İsmail Atsak, göğüs bölgelerinden silahla vurularak yaşamlarını yitirdi. Evde bulunan anneanne Öznur Aydın da aynı silahtan çıkan kurşunla ağır yaralandı. Anne ve iki çocuğu, Ortaköy Mezarlık Camii'nde kılınan cenaze namazlarının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

Olayın ardından Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan Öznur Aydın, 5 gün sonra hayatını kaybetti. Öznur Aydın'ın cesedi, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.SUÇLAMAYI KABUL ETMEMİŞTİÖznur Aydın, olayın ardından hastanede verdiği ilk ifadesinde kızı ve torunlarını öldürdüğü suçlamasını kabul etmemişti. Öznur Aydın, kızı Meryem Atsak'ın eşi Özgür Atsak ile şiddetli geçimsizlik yaşadıklarını, sık sık tartıştıklarını ve bu yüzden sürekli çocuklarıyla yanına geldiğini söylemişti. Öznur Aydın, kızı Meryem Atsak'ın, eşinin kendisine şiddet uyguladığını söylediğini ve bu yüzden intihar etmeye karar verdiğini, önce çocuklarının biberonlarına fare zehri attığını, etkili olmayınca da tabancayı alıp çocuklarını öldürdüğünü, sonra da aynı silahla kendisini vurduğunu ileri sürmüştü. Öznur Aydın, kızı ve torunlarını o şekilde görünce kendisinin de intihar etmeye kalktığını ve aynı silahı alıp kendisini vurduğunu söylemişti.

 


Son dakika haberleri: Kızı ve torunlarının ardından anneanne de öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Haluk Karaaslan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Tarkan Şevval Sam Serenay Sarıkaya Mahsun Kırmızıgül
Spor Balotelli Salih Uçan Şenol Güneş Rıza Çalımbay Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri: Kızı ve torunlarının ardından anneanne de öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.7.2021 16:09:07. #1.14#

title