Son dakika haberleri... Kısıtlamayı ihlal etti, "Uzaklaştırma kararım var, gidecek evim yok, sokaklarda geziyorum" dedi
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Son dakika haberleri... Kısıtlamayı ihlal etti, "Uzaklaştırma kararım var, gidecek evim yok, sokaklarda geziyorum" dedi

Son dakika haberleri... Kısıtlamayı ihlal etti, 'Uzaklaştırma kararım var, gidecek evim yok, sokaklarda geziyorum' dedi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberlerine göre Isparta'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek, "Uzaklaştırma kararım var, gidecek yerim yok" diyen şahsa para cezası uygulandı.

Isparta'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek, "Uzaklaştırma kararım var, gidecek yerim yok" diyen şahsa para cezası uygulandı.

Isparta'da tam kapanma tedbirleri kapsamında emniyet ekipleri denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda 6 Mart Caddesi'nde gece saatlerinde gerçekleştirilen denetimlerde sokakta yürüyen Şükrü K.'ya izin belgesi olup, olmadığı soruldu. Hurdacılık yaptığını belirten Şükrü K.'ya izin belgesi olmadığı için sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden para cezası uygulandı.

"Sokaklarda yaşıyorum eve giremiyorum, ev gösterin o zaman bana"

Hakkında uzaklaştırma kararı olduğunu belirten Şükrü K., bu yüzden eve gidemediğini ve sokaklarda gezdiğini söyledi. Şükrü K., "Arabamın üstünde yatıyorum. Benim uzaklaştırmam var. Hurda topluyorum. Ekmek kazancım oradan. Bu yazıyla yarın valiliğe çıkarım. Ben sokaklarda yaşıyorum eve giremiyorum. Ev gösterin o zaman bana, eve katın beni" dedi. - ISPARTA

Son dakika haberleri... Kısıtlamayı ihlal etti, 'Uzaklaştırma kararım var, gidecek evim yok, sokaklarda geziyorum' dedi
Son dakika haberleri... Kısıtlamayı ihlal etti, 'Uzaklaştırma kararım var, gidecek evim yok, sokaklarda geziyorum' dedi
Son dakika haberleri... Kısıtlamayı ihlal etti, 'Uzaklaştırma kararım var, gidecek evim yok, sokaklarda geziyorum' dedi
Son dakika haberleri... Kısıtlamayı ihlal etti, 'Uzaklaştırma kararım var, gidecek evim yok, sokaklarda geziyorum' dedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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