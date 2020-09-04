Son dakika haberleri | Kısıtlama öncesi yapılan düğünde ilginç adet yerine getirildi
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Son dakika haberleri | Kısıtlama öncesi yapılan düğünde ilginç adet yerine getirildi

Son dakika habere göre SAKARYA Kaynarca'da, koronavirüs kısıtlamaları öncesi yapılan düğünde, ilçeye özgü 'kaynana dili kesme' adeti yerine getirildi.

Son dakika haberleri | Kısıtlama öncesi yapılan düğünde ilginç adet yerine getirildi
04.09.2020 13:11 | Son Güncelleme: 04.09.2020 13:15

SAKARYA Kaynarca'da, koronavirüs kısıtlamaları öncesi yapılan düğünde, ilçeye özgü 'kaynana dili kesme' adeti yerine getirildi. Gelinin yakını, eline aldığı keserle kütüğü yonttu.

Kaynarca'da İrem Kara ve Sultan Selim Çakır'ın düğününde ilçeye özgün ilginç adet yerine getirildi. Gelinin bir yakını, eline aldığı keserle düğün salonunun ortasına getirdiği kütüğü yontarken, gelin ve damadın yakınlarına da "Kaynananın dilini ne kadar keseyim?" diye sordu. 'Kaynana dili kesme' ismi verilen bu adeti yerine getirenler, eğlenceli anlar geçirdi.

Kısıtlama nedeniyle 4 Eylül akşamı olacak düğünlerini 1 gün önceye aldıklarını belirten İrem Kara, "Düğümüz yarın olacaktı ama maalesef yasaklar nedeniyle 1 gün önceye alındı" dedi.Gelinin annesi Hatice Kara, "Salgın nedeniyle düğünler iptal olacağı için 1 gün önceye aldık. Biraz sıkıntı yaşadık ama düğünümüzü gerçekleştirdik. Düğünümüzü yaparken de adetlerimizi ve törelerimizi unutmadık, yerine getirdik" diye konuştu.Sultan Selim Çakır'ın annesi Mine Çakır ise "Kaynananın dilini kesmek Kaynarca'ya özgü bir gelenekmiş, bizd e bu adete uyduk. Gelini aldık, kendi evladım gibi taşıyacağım. Allah hayırlı etsin" dedi.

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Kaynak: DHA

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