Son dakika haberleri! Kırılan asma katran düşen apartman görevlisi öldü
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Son dakika haberleri! Kırılan asma katran düşen apartman görevlisi öldü

09.02.2021 00:42 | Son Güncelleme: 09.02.2021 00:49
Son dakika haberleri! Kırılan asma katran düşen apartman görevlisi öldü

Gelen son dakika haberlerine göre GAZİANTEP'te malzeme almak için girdiği apartman deposunda asma katın çökmesi sonucu beton zemine düşen apartman görevlisi Servet Demir (46) yaşamını yitirdi.

GAZİANTEP'te malzeme almak için girdiği apartman deposunda asma katın çökmesi sonucu beton zemine düşen apartman görevlisi Servet Demir (46) yaşamını yitirdi.

Olay, akşam saatlerinde Şahintepe Mahallesi'nde meydana geldi. Apartman görevlisi Servet Demir, binanın deposu olarak kullanılan bölüme temizlik malzemeleri almak için girdi. Demir, deponun asma katında yürürken kartonpiyer zeminin kırılması sonucu 3 metre yükseklikten düştü.

Başının üzerine düşen ve ağır yaralanan apartman görevlisini kimse fark etmedi. Uzun süre kendisine ulaşamayan yakınları Servet Demir'den haber alamayınca binaya geldi.TELEFON SESİNDEN BULUNDU2 saat boyuncu düştüğü yerde kalan Servet Demir'i yakınları bina çevresinde dolaşarak bir yandan da cep telefonunu aradı. Apartmanın deposundan gelen telefon sesini duyan yakınları kepengi kırarak içeri girdi. Yerde hareketsiz yatan Servet Demir'i  gören yakınları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri yaptıkları kontrolde Servet Demir'in yaşamını yitirdiğini belirledi.5 çocuk babası Servet Demir'in cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Son dakika haberleri! Kırılan asma katran düşen apartman görevlisi öldü
Son dakika haberleri! Kırılan asma katran düşen apartman görevlisi öldü
Son dakika haberleri! Kırılan asma katran düşen apartman görevlisi öldü
Son dakika haberleri! Kırılan asma katran düşen apartman görevlisi öldü
Son dakika haberleri! Kırılan asma katran düşen apartman görevlisi öldü
Son dakika haberleri! Kırılan asma katran düşen apartman görevlisi öldü
Son dakika haberleri! Kırılan asma katran düşen apartman görevlisi öldü
Son dakika haberleri! Kırılan asma katran düşen apartman görevlisi öldü
Son dakika haberleri! Kırılan asma katran düşen apartman görevlisi öldü
Son dakika haberleri! Kırılan asma katran düşen apartman görevlisi öldü
Son dakika haberleri! Kırılan asma katran düşen apartman görevlisi öldü
Son dakika haberleri! Kırılan asma katran düşen apartman görevlisi öldü
Son dakika haberleri! Kırılan asma katran düşen apartman görevlisi öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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