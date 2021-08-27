Son dakika haberleri! Kilis'te sahte kimlik ve pasaport operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı
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Son dakika haberleri! Kilis'te sahte kimlik ve pasaport operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı

Son dakika haberleri! Kilis'te sahte kimlik ve pasaport operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı
Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Kilis'te sahte kimlik ve pasaport düzenledikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Kilis'te sahte kimlik ve pasaport düzenledikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce (KOM) kentte sahte pasaport, kimlik, ehliyet, diploma, sertifika ve transkript yapan kişilere yönelik sürdürülen çalışmalarda dün Suriye uyruklu A.T. ve Z.H. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "resmi belgede sahtecilik" suçundan adliyeye sevk edilen zanlılardan A.T. tutuklandı, Z.H. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Dün gözaltına alınan zanlıların evlerinde yapılan aramada sahte pasaport ve kimlik yapımında kullanıldığı düşünülen tarayıcı, renkli yazıcı, kaplama cihazı, kıyma makinesi, hard disk gibi birçok malzeme, sahte olduğu değerlendirilen çok sayıda ehliyet, öğrenci belgesi, yabancı tanıtma kartı, diploma, sertifika ve transkript ile bir miktar para ele geçirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz

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